Slovenci v četrtfinalu s štirimi ekipami

V Športnem parku Ludus v Ljubljani so odbojkarji in odbojkarice na mivki iz desetih držav odigrali skupinski del turnirja svetovne serije FIVB World Tour 1-Star. Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta si kot edina Slovenca zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale, Danijelu Pokeršniku in Črtu BošnjakuTadeju Boženku in Vidu Jakopinu ter Tjaši Kotnik in Moniki Potokar pa je to uspelo v repesažih.

Na mivko so prvi stopili odbojkarji, slovenski predstavniki so zabeležili tri zmage, izgubila sta le Rok Možič in Alan Košenina. A tudi zadnja sta si na drugi tekmi z zmago z 2:1 nad Italijanoma Tobio Marchetto in Albertom Di Silvestrejem zagotovila uvrstitev v repasaž. Slovenska podprvaka Tadej Boženk in Vid Jakopin sta bila boljša od norveške dvojice Nils Ringoen/Marcus Mol, nato pa sta klonila proti izkušenima Avstrijcema Alexandru Huberju in Christophu Dresslerju.

Črtomir Bošnjak in Danijel Pokeršnik sta sprva odpravila Avstrijca Moritza Kindla in Mathiasa Seiserja, nato pa nista bila kos odličnima Clemensu Dopplerju in Alexandru Horstu. V večernih repasažih pa sta Bošnjak in Pokeršnik z 2:1 v nizih ugnala Čeha Jirija Sedlaka in Patrika Manasa, v slovenskem obračunu za uvrstitev med osem najboljših pa sta bila Boženk in Jakopin boljša od Možiča in Košenine.

Tudi Zemljak je trpel v težkih razmerah. Foto: Aleš Oblak

Zemljak in Poki neposredno v četrtfinale

Z današnjima predstavama sta v moški konkurenci najbolj navdušila Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki sta se v prvem krogu veselila zmage nad Nemcema Simonom Pfretzschnerjem in Rudyjem Schneiderjem, nato pa sta slavila še nad Avstrijcema Maximilianom Trummerjem in Felixom Friedlom ter si zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale. Predvsem na tej drugi tekmi se je videlo, da ko razmere postanejo težje, je v neidealni formi še težje prikazati tisto, kar si želiš. Utrujen si, vroče ti je in zmanjkuje ti moči. Vidi se upad kakovosti. Mislim, da sva zjutraj pokazala malo več tega, česar sva sposobna, in da lahko odigrava, kot si začrtava. Vesela sva uvrstitve v četrtfinale," je dejal Zemljak.

Pri dekletih preživeli le Kotnikova in Potokarjeva

Pri dekletih se ni izšlo po načrtih, saj bomo Slovenci v repasažu imeli le eno dvojico, Moniko Potokar in Tjašo Kotnik, ki sta turnir sicer začeli s porazom v peklenski vročini proti Italijankama Margheriti Bianchin in Claudii Scampoli, boj za četrtfinale pa sta si priigrali s prepričljivo zmago nad Madžarkama Panno Györi in Dorottyjo Szabo. "Prva tekma je bila pekel in mislim, da še v življenju nisem igrala v takih razmerah. V prvem nizu sva se sicer dobro držali, najprej sva bili nekoliko slabši, nato sva se približali, škoda pa je tistega tretjega niza. Sem pa presrečna, da sva drugo tekmo odigrali stoodstotno, z glavo, zbrano in tudi vreme mi je šlo na roko. Zadovoljna sem, da sva izvlekli vse skupaj, da sva zmagali. Treba si je zapomniti to tekmo in jutri začeti samozavestno," je bila zadovoljna Potokarjeva.

Tekmovanje se je v soboto preselilo na osrednje igrišče na Kongresnem trgu. Sobotni del obračunov sta odprli prav Potokarjeva in Kotnikova, ki sta za uvrstitev v četrtfinale z 2:0 v nizih ugnali Švicarki Kim Huber in Joelle Rohrer.

Monika Potokar je v prvi tekmi trpela kot že dolgo ne. Foto: Aleš Oblak

Tajdi Lovšin in Špeli Morgan se je repasaž izmuznil po tesnem porazu s ciprskima predstavnicama, Zoi Konstantopoulou in Manolino Konstantinou, na prvi tekmi pa sta naši dekleti premagali Italijanki Giulio Toti in Agato Zuccarelli. "Ni se izšlo, čeprav sva se v tem zadnjem obdobju res trudili. Nisva ravno v najboljši formi. Se iščeva, iščeva to formo, žal na tem turnirju nisva bili taki, kot bi želeli. Poskušali sva, ampak ni šlo," je bila razočarana Lovšinova.

Foto: Aleš Oblak

Preostali naši dvojici, Nina Lovšin in Tjaša Jančar ter Klara Kregar in Katarina Fabjan, sta prav tako izgubili obe tekmi v skupinskem delu tekmovanja in se poslovili od nadaljnjih nastopov. Lovšinova in Jančarjeva sta morali priznati premoč Madžarkama Eszter in Zsofio Vasvari in Italijankama Chiaro They in Dalilo Varrassi, Kregarjeva in Fabjanova pa sta najprej izgubili z Belgijkama Sarah Cools in Liso Van Den Vonder, nato pa še s Čehinjama Martino Bonnerovo in Saro Olivovo.

