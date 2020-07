Slovenske ekipe obstale v kvalifikacijah

Že v prvem krogu kvalifikacij sta se srečali slovenski ekipi, Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat proti Zali Špoljarič in Lani Žužek.

Že v prvem krogu kvalifikacij sta se srečali slovenski ekipi, Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat proti Zali Špoljarič in Lani Žužek.

V Športnem parku Ludus v Ljubljani so zaključene kvalifikacije za turnir svetovne serije v odbojki na mivki FIVB World Tour 1 Star, preko katerih so si nastop na glavnem delu turnirja zagotovile po štiri najuspešnejše ženske in moške ekipe, med njimi ni slovenskih.

Uvrstitev na svetovni lestvici je že v 1. krogu kvalifikacij prinesla slovenski obračun med Niko Benedik Bevc in Niko Hrovat ter Zalo Špoljarič in Lano Žužek. Potem, ko sta prvi niz dobili Ljubljančanki, sta Špoljaričeva in Žužkova precej dvignili raven igre v obrambi in napadu ter se z zmago z 2:1 uvrstili v 2. krog.

Zaradi živčnosti nista pokazali svoje igre

"Na začetku je malo prevladala živčnost in potem s tem tudi malo slabši napad in agresija v igri. Sploh pri začetnih udarcih je bilo to najbolj opazno, saj je servis sicer najin zelo močan element igre. A tega tokrat nisva pokazali. Menim, da je bil to velik razlog za to razliko," sta po porazu dejali Benedik Bevčeva in Hrovatova.

Špoljaričeva in Žužkova, ki sta minuli vikend osvojili naslov državnih podprvakinj, sta tako napredovali v 2. krog, a sta bili Joelle Rohrer in Kim Huber zanju prevelik zalogaj. Izkušeni Švicarki sta slavili z 21:15 in 21:17.

Špoljaričeva in Žužkova sta v drugem krogu naleteli na izkušeni Švicarki.

Nista vedeli, kaj lahko pričakujeta

"Rekla bi, da je za nama super izkušnja, prvi tovrstni turnir in nisva čisto dobro vedeli, kaj lahko pričakujeva. Čeprav sva prvi nasprotnici dobro poznali, nama danes ni uspelo prikazati igre, kakršno sva želeli. Že na prvi tekmi se je videlo, da to ni to, kar bi moralo biti, naredili sva ogromno napak, tudi na drugi tekmi. Na servisu se je to še posebej poznalo," je povedala Špoljaričeva, Žužkova pa dodala: "Za naju je to res dobra izkušnja in predvsem dober trening. Tudi, če sva igrali slabše kot navadno, zdaj veva, kako so ti turnirji organizirani in kako kvalitetne ekipe prihajajo nanje. Zdaj veva, kako in kaj naprej."

Tudi Primc in Bedrač obstala v kvalifikacijah

Na glavni turnir se ni uspelo prebiti niti našima edinima predstavnikoma v moški konkurenci, Matiji Primcu in Juretu Petru Bedraču, ki sta morala v 2. krogu kvalifikacij z 1:2 (14:21, 21:15, 5:15) v nizih priznati premoč Italijanoma Tobii Marchettu in Albertu Di Silvestru.

"V vsakem primeru sva zelo vesela, da sva se lahko udeležila turnirja. Kar se tiče najinega nastopa pa sva rahlo razočarana, ker sva v drugem nizu uspela solidno sestaviti najino igro, občutek sva imela, da sva v igri dobila zalet, a sva v tretjem nizu pod pritiskom popustila in nama žal preboj v glavni del turnirja ni uspel," je nastop ocenil Primec.

Na glavni turnir se ni uspelo prebiti niti edinima slovenskima predstavnikoma v moški konkurenci, Matiji Primcu in Juretu Petru Bedraču.

Favorizirana Italijana nemočna

V moški konkurenci vloge prvih favoritov nista upravičila Italijana Alex Ranghieri in Daniele Sablone, ki sta bila nemočna proti Nemcema Rudyju Schneiderju in Simonu Pfretzschnerju, na glavni del turnirja pa so se uvrstili še Avstrijci Moritz Kindl in Mathias Seiser ter Maximilian Trummer in Felix Friedl.

Pri dekletih bomo poleg že omenjene švicarske dvojice na glavnem turnirju, na katerem bodo nastopile tudi po štiri slovenske moške in ženske dvojice, spremljali še Madžarke Panno Györi in Dorottyjo Szabo ter Eszter in Zsofia Vasvári, ob njih pa še Italijanki Chiaro They in Dalilo Varrassi.

Glavni del turnirja bo v Črnučah potekal od 9. ure dalje, razpored bo znan v večernih urah. Na Kongresnem trgu se bodo jutri med seboj merile najboljše slovenske ekipe velikega finala Sberbank državnega prvenstva.

