Na Gorenjskem konkurenca, kot je že dolgo ni bilo

Kranj bo med četrtkom in soboto gostil državno prvenstvo v odbojki na mivki. V boj za državna naslova, ki ju bodo branili Tadej Boženk in Vid Jakopin ter Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar z novima soigralkama, se bo podalo 20 ženskih in 24 moških dvojic. Prvenstvo se bo začelo s kvalifikacijami v Preddvoru.

Konkurenca na državnem prvenstvu že dolgo ni bila tako močna, saj bodo na Gorenjskem na delu vsi najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki. Ti so se v letošnji sezoni med seboj srečali le enkrat, in sicer na turnirju v Preddvoru, kjer sta bila v moški kategoriji najuspešnejša Tadej Boženk in Vid Jakopin, ki si v Kranju že drugo leto zapored želita osvojiti zlato odličje.

Boženk po peti zaporedni naslov

"Ne spomnim se, da bi do zdaj kadarkoli pred državnim prvenstvom odigrali le en turnir in da lahko pri sebi rečeš, da si na državno prvenstvo res dobro pripravljen in v formi. Za to potrebuješ treninge, turnirje in kar nekaj odigranih tekem na visoki ravni. Le tako lahko pridobiš potrebno samozavest. Na turnirju Sport.Zone Open se nama je z Vidom vse dobro uskladilo. Predvsem, ker se zares dobro razumeva. Mislim, da je to ključno za dober rezultat. Od takrat sva še veliko delala na uigranosti in se pripravljala na naslednje turnirje, ki pa so bili na žalost odpovedani. Vseeno upava, da se nama bo trdo delo obrestovalo v Kranju," je za OZS povedal Boženk, ki si bo skušal priigrati že peti zaporedni naslov.

Na svoj prvi skupni naslov prvakov čakata tudi naša najboljša odbojkarja na mivki na svetovni lestvici, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, na visoko uvrstitev računajo še Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak, Alan Košenina in Rok Možič ter Aleksander Dulai in Manuel Grünwald.

Branilki naslova z novima partnericama

V ženski konkurenci sta bili na državnih prvenstvih zadnja tri leta nepremagljivi Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, ki pa se za svoj četrti zaporedni naslov ne bosta potegovali skupaj.

Branilki naslova Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar bosta tekmovali z novima partnericama. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kotnikova se bo na igrišče podala z Moniko Potokar, Jančarjeva z Nino Lovšin. Vse štiri odbojkarice, ob Klari Kregar in Katarini Fabjan ter Zali Špoljarič in Lani Žužek, spadajo v ožji krog favoritinj za zmago.

Glede na rezultate prvega turnirja v Preddvoru bodo oči uprte v Špelo Morgan in Tajde Lovšin. Zadnja je državna prvakinja postala že leta 2014, in sicer v paru z Dajo Gorišek. "Zagotovo si naslov državne prvakinje želim osvojiti še enkrat, saj je od tistega prvega minilo že kar nekaj let. Pred vsakim turnirjem je cilj prikazati najboljšo igro in ga seveda tudi osvojiti, nič drugače ne razmišljam pred letošnjim državnim prvenstvom. Na Sport.Zone Open sva se s Špelo potrudili prikazati najboljšo igro, ki sva je bili v tistem obdobju sposobni. Če bova dali na vsaki tekmi vse od sebe in jo odigrali pametno, lahko premagava prav vse. Proti obema Tjašama imava še dodaten motiv, saj sta branilki naslova in tako glavni favoritinji," pred začetkom tekmovanja razmišlja Lovšinova.

