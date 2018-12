Trentino do petega naslova svetovnih prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trentino se je vrnil na svetovni prestol, kjer so kraljevali med leti 2009 in 2012.

Odbojkarji italijanskega Trenitna so novi svetovni klubski prvaki. V finalu so v italijanskem obračunu s 3:1 v nizih deklasirali Lube Civitanovo in še petič stopili na svetovni prestol. Tekma za tretje mesto je pripadla ruskemu predstavniku, Fakelu iz Novega Urengoja.