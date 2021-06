Slovenci po francoskem skalpu nad zadnje zmagovalce lige narodov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v Ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka pa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Osem tekem, šest zmag in dva poraza je dozdajšnji izkupiček slovenske odbojkarske reprezentance v zahtevnem tekmovanju, v katerem nastopa prvič in trenutno zaseda četrto mesto. Slovenci so drugi sklop Lige narodov odprli z zmago nad Kanado, nadaljevali pa s skalpom precej bolj zvenečega tekmeca, Francije. Četa Alberta Giulianija se je proti galskim petelinom v četrtek znašla v zaostanku z 0:2, nato pa po preobratu slavila s 3:2.

Danes ob 12. uri slovenske odbojkarje čaka nov zahteven tekmec. Udarili se bodo z zmagovalci zadnjih dveh izvedb tekmovanja Rusi. Ti so trenutno pri petih zmagah in treh porazih, s točko manj kot Slovenci na sedmem mestu. Slovenska zasedba je pred začetkom tretjega sklopa tekmovanja dejala, da si ob zmagi nad Kanado želi še vsaj ene zmage nad dvema favoriziranima tekmecema. V četrtek je ta cilj dosegla. Bi pa seveda tretjo zmago z veseljem sprejela.

Po treh dneh premora nad Brazilce

Slovenska izbrana vrsta bo imela po današnji tekmi tri dni tekmovalnega premora, v torek pa bo začela s četrtim, predzadnjim sklopom tekmovanja. V tem se po vrsti pomerila z Brazilijo, Avstralijo in Iranom.

Liga narodov, 9. krog: Petek, 11. junij

12.00 Slovenija - Rusija Iran - Nemčija

Japonska - Argentina

Nizozemska - Bolgarija

Avstralija - Italija

ZDA - Srbija

Kanada - Francija

Poljska - Brazilija

Lestvica: 1. Poljska 8 tekem - 21 točk

2. Brazilija 8 - 21

3. Francija 8 - 18

4. Slovenija 8 - 17

5. Srbija 8 - 16

6. Iran 8 - 16

7. Rusija 8 - 16

8. Japonska 8 - 13

9. ZDA 8 - 12

10. Nemčija 8 - 11

11. Italija 8 - 8

12. Argentina 8 - 8

13. Kanada 8 - 7

14. Bolgarija 8 - 5

15. Nizozemska 7 - 3

16. Avstralija 8 - 0

Preberite še: