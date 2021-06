Slovenija do veličastnega preobrata! Padla tudi Francija.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v elitni ligi narodov v Riminiju v razburljivem srečanju vzela mero Franciji, ki je v tem tekmovanju tako vknjižila drugi poraz. Toliko jih ima tudi Slovenija, aktualni evropski podprvak, ki je poskrbela za nov odmeven dosežek in se na lestvici še utrdila pri vrhu razpredelnice. Slovenci so tudi prekinili francoski urok, saj so po letu 2015 izgubljali največje tekme z omenjenim tekmecem.

Slovenija : Francija 3:2 (17:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:9)

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v Ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka pa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Veselje slovenskih odbojkarjev in spominska skupna fotografija po zmagi nad Francijo. Foto: FIVB

Slovenski odbojkarji so tretji sklop tekem v Riminiju v sredo odprli proti Kanadi in brez izgubljenega niza upravičili vlogo favorita, čeprav niso prikazali najboljše igre. So pa bili v zaključkih nizov vselej bolj zbrani od nasprotnika in prišli do pete zmage.

Poročilo s tekme:

Varovanci Alberta Giulianija so se nato dan spoprijeli z neugodnimi Francozi, ki so na lestvici lige narodov na tretjem mestu. Odlično so začeli dvoboj, dobili uvodna niza, nato pa je Slovenija na krilih mladega Roka Možiča poskrbela za izjemen podvig. Dobila je tri nize zapored in se po zmagi s 15:9 v zadnjem, petem nizu, veselila imenitne zmage.

Rok Možič je letos pomagal Mariborčanom do velikega uspeha, naslova slovenskih klubskih prvakov, v četrtek pa je zablestel še v državnem dresu v Riminiju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Slovenija je s tem prekinila francoski urok, saj so galski petelini v preteklosti dobili največje tekme. Leta 2015 so v finalu evropskega prvenstva v Bolgariji premagali slovensko zasedbo, ki jo je takrat vodil Andrea Giani, lani pa so bili Francozi usodni za Slovence v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu. Takrat je Slovenija zapravila prednost dveh nizov (2:0), v Riminiju pa je bilo obratno. Tokrat se veseli Giulianijeva četa.

Slovenski odbojkarji so v Riminiju na osmih tekmah vknjižili kar šest zmag. Izgubili so le proti Srbiji in Nemčiji. Foto: FIVB

Slovenci bodo tretji sklop tekem končali v petek, ko se bodo pomerili še z eno odbojkarsko velesilo, najboljšo reprezentanco zadnjih dveh izvedb lige narodov, Rusijo.

Liga narodov, 8. krog: Četrtek, 10. junij

Slovenija : Francija 3:2 (-17, -19, 23, 19, 9)

Poročilo s tekme



Srbija : Iran 3:2 (-21, 15, -26, 22, 8)

Rusija : Kanada 3:1 (18, 18, -23, 23)

Argentina : Avstralija 3:0 (18, 19, 20)



Nemčija – ZDA

Bolgarija – Brazilija

Japonska – Italija

Poljska – Nizozemska

Lestvica: 1. Poljska 7 tekem - 18 točk

2. Brazilija 7 - 18

3. Francija 8 - 18

4. Slovenija 8 - 17

5. Srbija 8 - 16

6. Iran 8 - 16

7. Rusija 8 - 16

8. Japonska 7 - 11

9. Nemčija 7 - 11

10. ZDA 7 - 9

11. Argentina 8 - 8

11. Italija 7 - 7

12. Kanada 8 - 7

14. Bolgarija 7 - 5

15. Nizozemska 7 - 3

16. Avstralija 8 - 0 Preostala slovenska tekma v tretjem sklopu Petek, 11. junij

12.00 Slovenija – Rusija

