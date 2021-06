Začetni entuziazem jih je ponesel, a zdaj bo treba spremeniti pristop

Za reprezentančno odbojkarsko smetano v Riminju sta prva od petih sklopov predtekmovalnega dela Lige narodov. Vsaka reprezentanca se v vsakem sklopu pomeri s tremi reprezentancami (v treh zaporednih dneh), tako da na koncu odigra 15 obračunov. Najboljše štiri se nato uvrstijo na zaključni turnir, ki bo 26. in 27. junija na istem italijanskem prizorišču.

Zahteven ritem tekem v Ligi narodov je Slovence precej utrudil, proti Nemcem je zmanjkalo svežine, pravijo. Foto: FIVB

Proti Nemcem je zmanjkalo svežine

Slovenska izbrana vrsta je na dozdajšnjih temah zbrala štiri zmage in dva poraza. Enega od teh je vknjižila na zadnji tekmi pred kratkim tekmovalnim premorom, ko ni bila kos Nemcem. Slovenci, ki trenutno zasedajo visoko peto mesto, pred nadaljevanjem napornega ritma napovedujejo nekoliko drugačen pristop. Poudarjajo namreč, da bo treba iti v prihajajoče izzive še bolj premeteno in predvsem z več menjavami, saj v nasprotnem primeru ne bodo zdržali. Prav utrujenost je bila eden od ključnih dejavnikov, da se jim proti nekdanjemu selektorju Andrei Gianiju ni izšlo po željah.

"Pomanjkanje energije te lahko drago stane"

"Prvih šest tekem smo bolj ali manj odigrali z enako postavo. Želimo si namreč zmagati na čim več tekmah in iztržiti čim več. Bomo pa morali v nadaljevanju pametno izbirati zasedbo, jo malce spremeniti, prerazporediti obremenitve, saj imamo ne glede na vse zelo dolgo klop in vsi igralci so sposobni igrati na tej ravni. Na nekaterih tekmah bomo spočili določene igralce in dali priložnost drugim ter tako poskušali priti do rezultatov. Začetni entuziazem nas je ponesel, a smo proti Nemčiji videli, da te lahko pomanjkanje energije stane zmage. Liga narodov je zares dolga, tekem je veliko in psihološka pripravljenost je zelo pomembna. Če ostanemo stabilni, lahko tudi tako veliko dosežemo," je na pomembnost prerazporeditve igralnega čas opozoril Jan Kozamernik.

Jan Kozamernik poudarja, da bo treba spremeniti pristop in igralni čas prerazporediti, saj sicer ne bodo zdržali napornega urnika. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Eden od najzahtevnejših sklopov

S soigralci ga v prihodnjih dneh čaka morda najzahtevnejši sklop tekem. V sredo se bodo sicer pomerili s Kanado, nato pa v četrtek in petek sledita srečanji z branilci zmage iz Lige narodov Rusi in Francozi. Drugi so z enim porazom na tretjem mestu, Rusi pa imajo na računu dva poraza, a so s točko več kot Slovenci četrti. Na papirju najlažji tekmec bodo Kanadčani, ki z dvema zmagama zasedajo 11. mesto. Slovenci se zavedajo, da bo izjemno naporno, in si želijo, da ob Kanadi premagajo še eno višje uvrščeno reprezentanco. Tonček Štern si želi, da bi ob Kanadi na kolena spravili še katero od favoriziranih nasprotnic, Francijo ali Rusijo. Foto: FIVB

Če premagajo Kanado in eno od res zahtevnih reprezentanc, bo zadovoljen

"Mislim, da smo v prvih dveh krogih pokazali, da rezultatsko in tudi tehnično spadamo v sam vrh. Dobro smo začeli, imamo štiri zmage na šestih tekmah, zato nas nihče več ne podcenjuje. Tudi sami smo pred novim sklopom strnili vrste, se spočili, opravili fitnes in trening, da smo ostali v ritmu. Čakajo nas pomembne tekme, a še niso odločilne. Vsaka naslednja bo še bolj pomembna in veliko bo kalkuliranja. Naše glavno orožje bo velika želja, ki jo kažemo na vsakem treningu in na vsaki tekmi, in zagotovim lahko, da se bomo bojevali do konca. Še imamo prostor za napredek in možnost, da izboljšamo našo igro ter poskušamo izpolniti svoje skrite cilje. Energije imamo dovolj, tudi želje po dokazovanju. Tako pozabimo na utrujenost in želimo vsako tekmo dobiti. Pred nami je nov cikel in seveda si želimo zmagati na vseh treh tekmah. Zelo pomembna bo že jutrišnja s Kanado, ki jo moramo dobiti, zatem nas čakata dve zares močni reprezentanci in osebno bom zadovoljen, če eno od njiju premagamo. Takoj podpišem dve zmagi v tem sklopu," pred začetkom novega tekmovalnega tedna pravi Tonček Štern.

Obračun s Kanado se bo na sejmišču v Riminiju začel v sredo ob 15. uri, dan pozneje bo tekma s Francijo na sporedu ob 13. uri, srečanje z Rusijo pa bo v petek ob 12. uri.

Liga narodov, slovenske tekme v tretjem tednu, Rimini Sreda, 9. junij

15.00 Slovenija – Kanada Četrtek, 10. junij

13.00 Francija – Slovenija Petek, 11. junij

12.00 Slovenija – Rusija