Slovenci priznali premoč vrsti nekdanjega selektorja

Slovenci so drugi teden Lige narodov končali s tekmo proti Nemčiji.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je odigrala zadnjo tekmo drugega cikla lige narodov in proti Nemčiji, ki jo vodi nekdanji selektor Slovenije Andrea Giani, izgubila z 1:3 v nizih. Slovenci so po uvodnem porazu nanizali štiri zmage - v drugem tednu so s 3:0 odpihnili tako Nizozemsko kot Argentino - se z njimi začasno dvignili čisto na vrh lestvice, zdaj pa so padli na peto mesto.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsak odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Andrea Giani je z nemško vrsto ugnal Slovenijo. Foto: CEV Slovenska odbojkarska reprezentanca je imela po uvodnem tednu, ko se je udarila s Srbijo, Italijo in svetovno prvakinjo Poljsko, v drugem tednu nekoliko lažji razpored.

Premagala je tako Nizozemsko kot Argentino in to brez izgubljenega niza, danes pa se ji je zalomilo proti neugodni Nemčiji. Varovanci nekdanjega selektorja Slovenije Andree Gianija so v drugem tednu dvakrat izgubili po petih nizih, tokrat pa zmagali precej zanesljivo s 3:1 v nizih.

Slovenska izbrana vrsta ima po šestih tekmah štiri zmage in dva poraza ter po današnjih dveh odigranih tekmah začasno zaseda peto mesto na lestvici.

Zahteven tretji teden

Slovenci bodo imeli po tekmi z Nemci tri dni tekmovalnega odmora, v sredo pa bodo začeli s tretjim trojčkom tekem, ki prinaša dva izjemno zahtevna tekmeca. V sredo se bodo najprej pomerili s Kanado, proti kateri bodo na papirju favoriti, nato pa z odbojkarskima velesilama Francijo in Rusijo. Ta je na zadnjih izvedbah lige narodov obakrat zmagala.

Liga narodov, 6. krog Sobota, 6. junij

Slovenija : Nemčija 1:3 (19, -20, -21, -20)



Nizozemska – Argentina

Francija - Japonska

Brazilija - Srbija

Rusija - Poljska

ZDA - Avstralija

Bolgarija - Iran

Kanada - Italija Lestvica: 1. Rusija 5 tekem - 13 točk

2. Poljska 5 - 12

3. Brazilija 5 - 12

4. Francija 5 - 12

5. Slovenija 6 - 12

6. Srbija 5 - 11

7. Nemčija 6 - 11

8. Iran 5 - 9

9. Japonska 5 - 7

10. Kanada 5 - 6

11. ZDA 5 - 6

12. Bolgarija 5 - 5

13. Nizozemska 5 - 3

14. Italija 5 - 2

15. Argentina 5 - 2

16. Avstralija 5 - 0 Slovenske tekme v tretjem tednu Sreda, 9. junij

15.00 Slovenija – Kanada Četrtek, 10. junij

13.00 Francija – Slovenija Petek, 11. junij

12.00 Slovenija – Rusija

