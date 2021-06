Fantastično, Slovenija na vrhu elitne lige narodov!

Slovenci so premagali Argentino. To je bila prva neevropska izbrana vrsta, s katero so imeli opravka v tem tekmovanju.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Riminiju niza uspehe. V dopoldanskih urah je v treh nizih nadigrala Argentino in nadaljevala zmagoviti niz v ligi narodov. Po uvodnem porazu s Srbijo je namreč premagala Italijo, Poljsko, Nizozemsko in Argentino, s tem pa si še izboljšala uvrstitev na lestvici. S tekmo več od večine tekmecev je poskočila na vrh razpredelnice!

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Poročilo s tekme Slovenija : Argentina:

Slovenska izbrana vrsta je ujela zmagovalni ritem in dobila že štiri tekme zapored. Do novega uspeha je ni zmotil niti zgodnji začetek dvoboja, saj so tekmo z Argentino, prvim neevropskim tekmecem v ligi narodov, začeli že ob 10. uri. "Ne spomnim se, kdaj smo zadnjič igrali tako zgodaj, verjetno, ko smo bili še zelo mladi, mladinci. Pomembno bo, da se bomo po Nizozemcih dobro regenerirali in nekoliko hitreje zaspali," je pred srečanjem povedal prosti igralec Jani Kovačič.

Slovenski odbojkarji so v ligi narodov dobili osem zaporednih nizov! Foto: FIVB

Slovenski odbojkarji so nadigrali tekmece iz Južne Amerike. V uvodnem nizu so Argentincem dovolili 19, v drugem 22, v tretjem, ta je bil tudi zadnji, pa le 18 točk. S tem so nadaljevali izjemen niz, saj so v Riminiju dobili štiri zaporedne tekme, hkrati pa v svojo korist pretopili vseh osem zadnjih nizov (dva proti Poljakom, po tri pa proti Nizozemcem in Argentincem).

V soboto čaka slovenske ase nov izziv, na drugi strani igrišča bo ob 12. uri stala Nemčija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Gianni. Nemci so za razliko od Slovencev letošnjo tekmo proti Argentini izgubili, praznih rok so ostali po petih nizih. Sloveniji, aktualnim evropskim podprvakom, so za novo zmago zadoščali že trije!

Po štirih krogih sicer v elitni ligi narodov ni več neporaženih reprezentanc, Brazilci, ki so bili po prvih treh tekmah pri maksimalnem izkupičku, so v četrtek z 0:3 izgubili z novo vodilno ekipo, Francijo.

Liga narodov, 5. krog Petek, 5. junij

Slovenija : Argentina 3:0 (19, 22, 18) Nizozemska – Nemčija

Brazilija – Japonska

Srbija – Francija

Iran – Italija

Poljska – ZDA

Rusija – Avstralija

Kanada - Bolgarija Lestvica: 1. Slovenija 5 tekem - 12 točk

2. Francija 4 - 11

3. Rusija 4 - 10

4. Poljska 4 - 9

5. Brazilija 4 - 9

6. Srbija 4 - 9

7. Japonska 4 - 7

8. Nemčija 4 - 7

9. ZDA 4 - 6

10. Iran 4 - 6

11. Bolgarija 4 - 5

12. Kanada 4 - 3

13. Italija 4 - 2

14. Argentina 5 - 2

15. Nizozemska 4 - 1

16. Avstralija 4 - 0



Preostala slovenska tekma v drugem tednu: Sobota, 5. junij

12.00 Nemčija - Slovenija

