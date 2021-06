Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je drugi tekmovalni teden lige narodov. Ob 16. uri ga bodo odprli s tekmo proti Nizozemcem in poskušali zmagati tretjič zapored. Že v petek ob 10. uri sledi srečanje z Argentino, v soboto ob 12. uri pa se bodo udarili še z Nemci. Čeprav so nasprotniki na papirju manj zahtevni kot v prvem tednu, selektor Alberto Giuliani opozarja, da morajo k vsaki tekmi pristopiti z največjo mero zbranosti. Na uvodni tekmi dneva je v "slovenski skupini" Argentina po petih nizih za prvo zmago strla Nemce.

Slovenski odbojkarji so pretekli petek doživeli krst na tekmovanju, ki so ga dolgo čakali. Ligo narodov so odprli s porazom (1:3) proti Srbiji, nadaljevali pa z zanesljivo zmago nad gostiteljico Italijo (3:0) in svetovno prvakinjo Poljsko (3:1). Po treh obračunih v mehurčku v Riminiju, ki letos gosti celotno tekmovanje, med 16 udeleženkami zasedajo šesto mesto.

"Imajo odlične posameznike, ne bo lahko"

"Nizozemci so kakovostni, imajo odlične posameznike in ne bo tako lahko zmagati," pravi Jani Kovačič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za izbranci so trije prosti dnevi, pred njimi pa nove tri tekme v treh dneh. Drugi teden jih odpirajo ob 16. uri, njihov nasprotnik bo Nizozemska. Tulipani so v uvodnem tednu trikrat izgubili, edino točko za trenutno 13. mesto so osvojili ob porazu (2:3) z Japonsko.

"Nizozemce zelo dobro poznamo, informacije o njih imamo, z njimi smo se že večkrat srečali. So kakovostni, imajo odlične posameznike in ne bo tako lahko zmagati. Po drugi strani je priprava na tekme v ligi narodov nekoliko otežena, saj selektorji igralce rotirajo, in ne vemo povsem, kakšno zasedbo bomo imeli na drugi strani. Naredili bomo vse, da pridemo do zmage. Na vseh treh tekmah bomo poskušali izvleči maksimalni izkupiček," pred začetkom novega trojčka razmišlja prosti igralec Jani Kovačič.

"Ves čas ponavljam, da so prav vse ekipe zares kakovostne in zato moramo k vsem tekmam pristopiti z največjo mero zbranosti," resen pristop na vsaki tekmi zahteva Alberto Giuliani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"K vsaki tekmi pristopiti z največjo mero zbranosti"

Po obračunu z Nizozemci bo zelo pomembna hitra regeneracija, saj bodo Slovenci znova v akciji že v petek, ob 10. uri zjutraj, ko jim bo nasproti stala Argentina, tekmovalni teden pa bodo končali s sobotnim srečanjem proti Nemcem (ob 12. uri).

Čeprav so nasprotniki na papirju lažji kot v prvem tednu, Giuliani opozarja na ustrezen pristop na prav vsakem obračunu. "Začenja se drugi krog tekem proti trem zahtevnim tekmecem. Vsaka tekma bo poglavje zase. Ves čas ponavljam, da so prav vse ekipe zares kakovostne in zato moramo k vsem tekmam pristopiti z največjo mero zbranosti. V ligi narodov spremljamo prelepo odbojko."

Brazilci imajo po treh tekmah edini največje število točk. Foto: FIVB

Dolgih pet tednov, stoodstotna le Brazilija

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Liga narodov, 4. krog Četrtek, 3. junij

16.00 Nizozemska - Slovenija



Nemčija : Argentina 2:3

Iran : Kanada 3:1

Japonska : Srbija 1:3



Brazilija - Francija

Avstralija - Poljska

Italija - Bolgarija

Rusija - ZDA Lestvica: 1. Brazilija 3 tekme - 9 točk

2. Srbija 4 - 9

3. Francija 3 - 8

4. Japonska 4 - 7

5. Rusija 3 - 7

6. Nemčija 4 - 7

7. Poljska 3 - 6

8. Slovenija 3 - 6

9. ZDA 3 - 6

10. Iran 4 - 6

11. Bolgarija 3 - 4

12. Kanada 4 - 3

13. Argentina 4 - 2

14. Nizozemska 3 - 1

15. Italija 3 - 0

16. Avstralija 3 - 0



Preostali slovenski tekmi v drugem tednu: Petek, 4. junij

10.00 Argentina - Slovenija Sobota, 5. junij

12.00 Nemčija - Slovenija

