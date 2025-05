Spet slišati življenje: revolucija v slušnih aparatih

Naša čutila so ključna za stik s svetom – a njihove vrednosti se pogosto zavemo šele, ko začnejo pešati. Čeprav se največkrat zanašamo na vid, je prav izguba sluha tista, ki močno vpliva na kakovost življenja. Slabši sluh otežuje komunikacijo, ustvarja razdaljo med ljudmi ter pogosto vodi v občutke osamljenosti in družbene izključenosti.

Zven otroškega smeha, pogovor z bližnjimi, priljubljena pesem, slišati govorca kljub živahni okolici – vse to so trenutki, ki jih marsikdo jemlje za samoumevne. A ko sluh začne pešati, se svet okoli nas hitro spremeni. Naglušnost ni le telesna ovira – vpliva na samozavest, odnose, delo in občutek pripadnosti. Prav zato je odločitev za uporabo slušnega aparata pomemben korak. Zdaj je ta odločitev lahko tudi lažja – zahvaljujoč novi generaciji pametnih slušnih aparatov Viennatone , ki jih je v Sloveniji predstavil Neuroth .

Viennatone – pametna rešitev, ki raste z uporabnikom

Podjetje Neuroth, ki že 17 let deluje v Sloveniji in sodi med vodilna evropska podjetja na področju slušne akustike, je predstavilo lastno blagovno znamko slušnih aparatov Viennatone. Gre za najsodobnejšo rešitev na trgu, ki se prilagaja življenjskemu slogu posameznika in omogoča postopne nadgradnje glede na spreminjajoče se potrebe.

Viennatone ponuja tri osnovne modele – Pace 8, Buzz 8 in Art 8 – ki jih je mogoče nadgraditi z nivoji Premium, Pro in Max. Te nadgradnje, ki temeljijo na umetni inteligenci, omogočajo večjo zmogljivost, več udobja in večjo podporo v vsakdanjih slušnih situacijah – vse od sproščenega klepeta doma do zahtevnih sestankov ali družabnih dogodkov.

Foto: Neuroth Viennatone Pace 8 Posebej majhna in sodobna zasnova

Izjemno dolgo delovanje baterije: do 28 ur uporabe z enim polnjenjem

Potovalni polnilnik: z možnostjo do treh polnjenj baterije

Enostavna uporaba Foto: Neuroth Viennatone Buzz 8 Izjemno dolgo delovanje baterije: do 28 ur uporabe z enim polnjenjem

Klasični dizajn

Bluetooth Streaming za iOS in Android

Praktična in enostavna uporaba

Multitrack Processing Foto: Neuroth Viennatone Art 8 Tanek, stilski dizajn

Brezžično polnjenje: z do štirimi polnjenji baterije

Bluetooth Streaming za iOS in Android

Praktična in enostavna uporaba

Multitrack Processing

Na voljo od 30. 6. 2025

Diskreten, prilagodljiv, oseben

Posebnost aparatov Viennatone je njihova diskretnost – v ušesu so skoraj neopazni – in popolna prilagodljivost uporabniku. Gre za naprave, ki jih posameznik lahko uporablja že v osnovni različici in jih nato postopoma nadgrajuje, ne da bi moral vsakokrat izbrati nov aparat. To pomeni manj kompromisov in več nadzora nad lastno slušno izkušnjo.

"Uporabniki med 50. in 65. letom starosti so pogosto še zelo aktivni – poklicno in zasebno – ter potrebujejo tehnologijo, ki sledi njihovemu tempu," pojasnjuje Robert Lepener, direktor Neurotha Slovenija. "Viennatone je prav zaradi svoje prilagodljivosti idealna izbira zanje – od osnovnih rešitev do naprednih funkcij za najbolj dinamične slušne potrebe."

Celovita podpora in dostopnost

Neuroth je pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za medicinske pripomočke – slušne aparate, kar pomeni, da lahko zdravnik specialist otorinolaringolog izda naročilnico za slušni aparat, osebe z obojestransko izgubo sluha pa imajo pravico do obeh slušnih aparatov. Neurothovi slušni centri, ki se nahajajo po vsej Sloveniji, v tem procesu nudijo celovito podporo, od brezplačnega svetovanja in testiranja sluha z najnovejšo generacijo avdiometrov, do brezplačnega testiranja različnih modelov, prilagojenih uporabnikovem ušesu ter plačila na do 36 mesečnih obrokov in zavarovanja slušnega aparata.

Zaupanje v izkušnje

Podjetje Neuroth ima več kot 117-letno tradicijo, izhaja iz Avstrije in deluje v osmih evropskih državah. Njihova filozofija je jasna: vsak posameznik si zasluži kakovosten sluh in rešitve, ki mu omogočajo, da ostane povezan s svetom okoli sebe. S slušnimi aparati Viennatone to ni več le želja – je dostopna, pametna realnost.