Slovenci zahteven teden odprli z zmago nad Kanado

Slovenci so na uvodni tekmi tretjega tedna v uri in pol s 3:0 premagali Kanado. Foto: FIVB

Slovenska odbojkarska reprezentanca je tretji sklop tekem v Ligi narodov v Riminiju odprla z zanesljivo zmago proti najlažjemu tekmecu na papirju v tem tednu Kanadi (3:0). V četrtek in petek sledita zahtevnejša obračuna s Francijo in Rusijo - galski petelini so danes na medsebojnem srečanju zmagali s 3:1. Srbi so v uvodnem srečanju dneva premagali Nemce, Japonci pa Avstralce.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v Ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka pa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Poročilo s tekme Slovenija : Kanada

Slovenska odbojkarska reprezentanca je tretji sklop trojčkov tekem v Italiji začela z zmago nad Kanado s 3:0. Slovenci so sicer upravičilo vlogo favorita, a proti varovancem nekdanjega trenerja ACH Volleyja Glenna Hoaga spektakularne igre niso prikazali. So pa bili dovolj zanesljivi, da so prišli do pete zmage na turnirju, Kanadi pa zadali peti poraz. Do končnic je bil rezultat v nizih izenačen, v končnicah pa so bili Slovenci bolj zbrani (25:22, 25:19, 25:22). V slovenski vrsti je bil s 17 točkami najučinkovitejši Tonček Štern.

Četa Alberta Giulianija je tako rezultatsko uspešno začela nov tekmovalni teden, ki bo z vidika tekmecev eden zahtevnejših. V četrtek Slovence namreč čaka obračun s trenutno vodilnimi Francozi, v petek pa že z eno odbojkarsko velesilo Rusijo.

Liga narodov, sedmi krog Sreda, 9. junij

Slovenija : Kanada 3:0 (22, 19, 22)

T. Štern 17, Čebulj 12, Urnaut 10; Hoag 16, Perrin 10

Poročilo s tekme



Srbija : Nemčija 3:1 (-19, 22, 18, 15)

Japonska : Avstralija 3:1 (18, -21, 26, 24)



Francija : Rusija 3:1 (-22, 18., 28, 19)



Argentina – Italija

Iran – ZDA

Poljska – Bolgarija

Nizozemska – Brazilija