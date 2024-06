Previdnost ne bo odveč, Kubanci še vedno lovijo OI

Slovensko odbojkarsko reprezentanco po torkovi zmagi nad Argentino in dokončni potrditvi nastopa v Parizu danes v Stožicah čaka nov izziv. Nasproti ji bo stala nepredvidljiva in ranjena Kuba, ki je včeraj zapravila vodstvo z 2:0 v nizih proti Srbiji in se še vedno bori za mesta, ki vodijo na tekmovanje pod petimi krogi.

Slovenci želijo Stožice zapustiti s štirimi zmagami in čim boljšim izhodiščem za zaključni turnir osmerice lige narodov in razporeditev skupin na olimpijskih igrah. Drugo tekmo bodo igrali danes ob 20.30, ko se bodo udarili s Kubanci, ki trenutno zasedajo sredino lestvice.

Kapetan se je po torkov tekmi zahvalil fantastičnim navjačem. Foto: www.alesfevzer.com "Hvala Stožice, najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste nas podpirali ne le danes, pač že prej. Ta pot se je začela že dolgo časa nazaj, tisti, ki smo danes tukaj, smo samo češnja na vrhu torte. Vsi tisti, ki so leta delali, trpeli, pa jih morda ni danes tukaj na igrišču, so naredili veliko in nam pomagali, da smo se danes tu uvrstili na olimpijske igre. Nisem imel dvomov, da bo znova fantastična atmosfera, v veliki meri gre zmaga vam. Hvala vam, se vidimo v četrtek," je navijačem v dvorani po torkovi tekmi povedal kapetan Tine Urnaut.

Danes v Stožicah še dve tekmi

Za uvod v četrtek se bosta v Ljubljani udarili Argentina, ki prav tako še lovi olimpijsko vozovnico, in Turčija, sledil pa bo dvoboj Bolgarov in Italijanov.

V Manili sta se že končali tekmi med Nemčijo in Kanado (0:3) ter Iranom in Nizozemsko (3:2), sledi pa še obračun med ZDA in Brazilijo.

Zaključni turnir na Poljskem

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Slovenci si želijo pripraviti čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem, cilj so štiri zmage in prvo mesto na lestvici po rednem delu.