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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
13. 6. 2026,
8.00

Osveženo pred

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov odbojka Fabio Soli

Sobota, 13. 6. 2026, 8.00

1 ura, 8 minut

Liga narodov, 13. junij

Slovenci popoldne po tretjo zmago

Avtor:
Pe. M.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Kitajska, liga narodov | Slovenski odbojkarji bodo lovili tretjo zmago. | Foto VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji bodo lovili tretjo zmago.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 14. uri začela tretjo tekmo lige narodov, na kateri bo lovila tretjo zmago. Njen nasprotnik bodo Kubanci, ki so po dveh tekmah še brez osvojenega niza.

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Slovenski odbojkarji so po uvodnih dveh tekmah nove sezone lige narodov lahko zelo zadovoljni. Po dveh tekmah imajo na računu prav toliko zmag. Obe so dosegli po petih setih, najprej so premagali Kitajsko, nato še Poljsko

Ob 14. uri jim bodo nasproti stali Kubanci, ki so še brez osvojenega niza, izgubili so s Poljsko in Ukrajino. Slovenci bodo uvodni turnir sklenili v nedeljo ob 14. uri, ko se bodo merili z vedno neugodnimi in hitrimi Japonci.

Drugi turnir v Stožicah

Drugi turnir bodo igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 13. junij:

Lestvica lige narodov

Reprezentanca Slovenije za turnir na Kitajskem:

Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič, Valentin Predan
Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović
Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen
Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič,  Jošt Kržič
Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

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