Slovenci popoldne po tretjo zmago

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 14. uri začela tretjo tekmo lige narodov, na kateri bo lovila tretjo zmago. Njen nasprotnik bodo Kubanci, ki so po dveh tekmah še brez osvojenega niza.

Slovenski odbojkarji so po uvodnih dveh tekmah nove sezone lige narodov lahko zelo zadovoljni. Po dveh tekmah imajo na računu prav toliko zmag. Obe so dosegli po petih setih, najprej so premagali Kitajsko, nato še Poljsko.

Ob 14. uri jim bodo nasproti stali Kubanci, ki so še brez osvojenega niza, izgubili so s Poljsko in Ukrajino. Slovenci bodo uvodni turnir sklenili v nedeljo ob 14. uri, ko se bodo merili z vedno neugodnimi in hitrimi Japonci.

Drugi turnir v Stožicah

Drugi turnir bodo igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 13. junij: Lestvica lige narodov