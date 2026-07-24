Ljudje iz ozadja so nepogrešljiv del športa, čeprav soj luči le redko pade nanje. Eden takšnih je slovenski maser britanske kolesarske ekipe Netcompany–Ineos Marko Džalo, ki sodeluje že na 14. Dirki po Franciji, v preteklosti pa je skrbel za Gerainta Thomasa. Čeprav je Britanec končal tekmovalno kariero, oba ostajata del ekipe. Džalo je v pogovoru za Sportal spregovoril tudi o Tadeju Pogačarju in poudaril, da je vesel, če ob neuspehu njegove ekipe zmaga vsaj Slovenec. Prav slovenska zmaga pa mu je prinesla tudi najbolj grenko izkušnjo na tritedenskih dirkah, ko je Primož Roglič na Svetih Višarjah premagal Thomasa in osvojil Giro.

Marko, na koliko Tourih ste v karieri že bili?

Letošnji je štirinajsti.

Bi lahko rekli, da ste med Slovenci rekorder ali poznate koga, ki je bil na več dirkah vseh dirk?

Po mojem mnenju ima več Tourov David Rožman, morda tudi Filip Tišma. Potem se seznam verjetno že konča.

Ali ste nepretrgoma na Touru ali ste kakšnega vmes izpustili?

Izpustil sem Tour v času covida in nato še leta 2023.

Nekoč ste dejali, da boste tudi sami končali delo, ko bo Geraint Thomas, čigar maser ste bili, sklenil kariero.

Žal ne gre (smeh, op. a.). Ne še. Za zdaj ostajam.

Geraint Thomas je po koncu tekmovalne kariere ostal v ekipi Netcompany–Ineos, z njim pa tudi Marko Džalo. Foto: Osebni arhiv

Ko je Geraint Thomas napovedal konec kariere, ste verjetno pomislili tudi na svojo prihodnost.

Seveda sem. Če Thomas ne bi ostal v ekipi, bi obstajala velika možnost, da bi tudi sam končal. Vendar je ostal in v novi vlogi mu gre zelo dobro. Mislim, da je dobro, da je še vedno z nami, tako zaradi kolesarjev kot zaradi celotne ekipe.

Kako pomemben je za mlajše kolesarje nekdo s toliko izkušnjami?

Zelo pomemben. Zdaj imamo veliko mladih kolesarjev, ki jih lahko s svojimi izkušnjami in nasveti nekoliko usmerja. Tudi člani osebja ga poslušamo, ko kaj pove.

Veliko je doživel, saj je bil 19 let profesionalni kolesar, zato zagotovo ve, o čem govori. Na stvari lahko gleda iz perspektive kolesarja in prav zato je v tej vlogi zelo dobrodošel.

Štirinajsti Tour in spomini na zlato obdobje

V štirinajstih nastopih na Touru ste doživeli ogromno. Kako danes doživljate to dirko?

Ob progi je še vedno ogromno ljudi, podobno kot ob mojem prvem Touru. Časi pa se spreminjajo tudi znotraj ekipe. Včasih smo zmagovali mi, zdaj zmagujejo Slovenci, zato je vse skupaj nekoliko drugače (smeh, op. a.).

Danes to tritedensko dirko preživljam veliko lažje kot na začetku. Takrat nisem vedel, kaj me čaka in kako bo vse skupaj potekalo, zato sem šel vsak dan na polno. Zdaj že vem, kdaj lahko prihranim kakšen atom energije.

Chris Froome je bil eden osrednjih obrazov zlate dobe ekipe, ki jo je od blizu spremljal tudi Marko Džalo. Foto: Guliverimage Kako zahteven je bil začetek v ekipi, ki je takrat zmagovala na Touru?

Vsak dan smo bili na odru za zmagovalce, sledile so dopinške kontrole in obveznosti z mediji. Dan se je lahko takoj podaljšal za uro ali dve. Ker nisem prihajal iz kolesarstva, je bilo vse skupaj zame še dodatna neznanka. A se hitro vpelješ.

Kako se spominjate zlatih let ekipe?

Pred nekaj dnevi me je nekdo vprašal, kateri Tour mi je bil najljubši. Odgovoril sem, da verjetno tisti, na katerem sem bil prvič zraven in smo zmagali.

Na tista zmagovalna leta imam zagotovo lepe spomine. Šele pozneje se zaveš, kako hitro lahko takšno obdobje mine. Tudi doba, v kateri Slovenci prevladujejo, se lahko hitro konča. Zato uživajmo, dokler traja. Upam, da bo trajala čim dlje.

Kaj pri Ineosu pravijo o Tadeju Pogačarju?

Ko Tadeja Pogačarja spremljate kot član druge ekipe, si verjetno želite, da bi imeli takšnega kolesarja tudi v svojih vrstah.

Zagotovo bi si želeli imeti takšnega kolesarja v svoji ekipi. Vesel pa sem, da je Slovenec in da ne prihaja iz kakšne druge države. Seveda je lepše, če zmaga nekdo iz tvoje ekipe, a če že mora zmagati kolesar druge ekipe, naj bo vsaj Slovenec.

Se v ekipi pogovarjate o tem, kako se lahko Pogačar tako hitro regenerira?

Pogovarjamo se tudi o tem, vendar to ni naše strokovno področje. S tem se ukvarja oddelek za to področje. Glede na njegove teste naj bi imel izjemno sposobnost regeneracije. Z eno besedo je fenomen. Rezultati kažejo, da je izjemen talent in razred zase.

Britanci so zelo zadovoljni z delom Marka Džala. Foto: Jaka Lopatič

Kako so se od vaših začetkov do danes spremenile masaže in želje kolesarjev?

Tako kot napreduje tehnologija, se razvijajo tudi tehnike masaže in vse drugo. Vse se nenehno izpopolnjuje. Včasih so se nekateri kolesarji masirali na dva ali tri dni, danes pa bi bili na masažni mizi vsak dan uro in pol.

Nekoč nas je bilo na Grand Touru pet maserjev, danes nas je osem, tako da ima vsak kolesar svojega. S tem smo skrajšali čakanje na masažo in jo lažje uskladili z večerjo ter dolgimi prevozi. Včasih smo masirali do enajstih zvečer ali celo do polnoči, danes pa kolesar ob deseti uri pogosto že spi. Tudi s tem smo podaljšali čas za regeneracijo.

Se je zaradi tega spremenil tudi vaš urnik?

Drugega dela imamo več, zato se urnik ni bistveno spremenil (smeh, op. a.). Razlika je predvsem v tem, da imamo eno masažo manj. Včasih si masiral dva kolesarja, danes praviloma enega.

Za katerega kolesarja skrbite na letošnjem Touru?

Za Michala Kwiatkowskega, torej za starega znanca.

Najtežji trenutek poraz Thomasa na Giru. Pozitivna plat, da je zmagal Roglič.

Kateri trenutek pa je bil za vas najtežji v kolesarstvu? Morda razplet Gira na Svetih Višarjah, ko je Geraint Thomas izgubil rožnato majico predzadnji dan v gorskem kronometru?

Mislim, da res Višarje. Če zadnji dan na takšen način izgubiš tritedensko dirko za vsega nekaj sekund, zagotovo ni preprosto. Rekel bi, da je bil to zame najtežji trenutek v kolesarstvu.

Foto: Ana Kovač Po drugi strani je takrat zmagal Slovenec Primož Roglič.

To je bila vsaj ena dobra stran. V vsaki slabi stvari moraš poiskati nekaj pozitivnega. Če smo že izgubili, je zmagal vsaj Slovenec Primož Roglič.

Kako dolgo imate še željo in motivacijo opravljati to delo?

Dobro vprašanje. Niti sam ne vem. Vedno sem govoril, da bom to počel, dokler bom užival. Za zdaj še vedno uživam, zato težko povem, kdaj bom končal. Na to vprašanje preprosto ne znam odgovoriti.

Za konec povejte še, kako tekmovalno ocenjujete letošnji Tour, tako z vidika svoje ekipe kot celotne dirke?

Imeli smo nekaj smole. Sezona nam je šla zelo dobro vse do Kriterija po Dofineji, kjer se je poškodoval naš glavni adut za Tour Oscar Onley. Joshua Tarling si je zlomil ključnico in nenadoma smo ostali brez ekipe, ki smo jo pripravljali za Tour.

Na letošnji Tour zato nismo prišli z zasedbo, s katero smo trenirali in se pripravljali. Z vidika naše ekipe z rezultati ne moremo biti zadovoljni.

Kar zadeva celotno dirko, je Tadej Pogačar dve stopnički pred vsemi. Zanimiv pa bo boj za oder med Remcom Evenepoelom, Paulom Seixasom in še nekaterimi kolesarji. Veselim se razpleta.