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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
11. 6. 2026,
10.28

Osveženo pred

26 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov Fabio Soli Poljska

Četrtek, 11. 6. 2026, 10.28

26 minut

Liga narodov, 11. junij

Slovence po nihanjih na prvi tekmi čakajo lanski zmagovalci: Začeti tako kot prvi niz proti Kitajcem

Avtor:
Pe. M.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Kitajska, liga narodov | Slovenske odbojkarje po toplo-hladni predstavi na uvodni tekmi lige narodov proti Kitajcem ob 14. uri čaka zmagovalka lanske sezone in vodilna na svetovni lestvici Poljska. | Foto VolleyballWorld

Slovenske odbojkarje po toplo-hladni predstavi na uvodni tekmi lige narodov proti Kitajcem ob 14. uri čaka zmagovalka lanske sezone in vodilna na svetovni lestvici Poljska.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po uvodni prigarani zmagi na tekmi lige narodov, ko je s 3:2 premagala gostiteljico turnirja Kitajsko, ob 14. uri odigrala drugo tekmo. Nasproti ji bo stal precej zahtevnejši tekmec, to bo zmagovalka lanske sezone in trenutno prva reprezentanca sveta Poljska. Ta je za uvod s 3:0 premagala Kubo.

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Slovenski odbojkarji so novo sezono lige narodov odprli proti gostiteljem turnirja v Linyiju Kitajcem, proti katerim so prikazali predstavo z veliko nihanji in po petih setih vendarle prišli do želene zmage. 

Danes jih čaka drugi tekmec, zmagovalka lanske izvedbe lige narodov in prva reprezentanca sveta Poljska, ki je v Aziji prav tako s premešano zasedbo. Poljaki so za uvod s 3:0 premagali Kubance.

"Poljska bo zagotovo močnejša kot na prvi tekmi Kitajska. Ne bom rekel, da bo lažje igrati, a pristopili bomo z več energije, saj proti boljšim ekipam igraš bolje. Moramo se resetirati in ohladiti ter začeti tekmo kot v prvem nizu proti Kitajcem," je pred dvobojem s Poljaki dejal Alen Pajenk, ki je na Kitajskem ob odsotnosti Tineta Urnauta prvič v vlogi kapetana.

Slovenija je izgubila zadnje tri obračune proti Poljakom, nazadnje na olimpijskih igrah v Parizu, ko so bili v četrtfinalu tekmeci boljši s 3:1 v nizih. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila šestkrat, štirikrat so slavili Poljaki, tudi nazadnje pred dvema letoma v boju za tretje mesto.

Poljaki so tekmovanje začeli z zmago brez izgubljenega niza proti Kubancem. | Foto: VolleyballWorld Poljaki so tekmovanje začeli z zmago brez izgubljenega niza proti Kubancem. Foto: VolleyballWorld

Na prvi tekmi dneva v Linyiju si bodo nasproti stali Kitajci in Ukrajinci. Slovenci bodo imeli v petek prost dan, v soboto ob 14. uri po slovenskem času se bodo pomerili s Kubanci, za konec turnirja v Aziji pa se bodo v nedeljo ob 14. uri zoperstavili še Japoncem.

Čez dva tedna v Stožicah

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že vnel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 11. junij:

Lestvica lige narodov

Reprezentanca Slovenije za turnir na Kitajskem:

Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič
Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović
Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen
Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič
Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič
Rezervi: Valentin Predan, Jošt Kržič

slovenska odbojkarska reprezentancax, Fabio Soli
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