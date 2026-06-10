Slovenci za uvod po hudem boju do zmage nad gostitelji

Na Kitajskem, v Braziliji in Kanadi se je začela nova sezona odbojkarske lige narodov. Slovenska reprezentanca prvi turnir igra v Aziji, kjer je za uvod po pravem maratonu in preobratih na koncu s 3:2 (17, –20, –20, 23, 10) strla gostitelje Kitajce. Slovenska zasedba, v kateri se mešajo izkušnje in ogromno mladosti, je lani končala na četrtem mestu, zmagali so Poljaki. Ti so na prvi tekmi s 3:0 premagali Kubance.

Kitajska : Slovenija 2:3 (–17, 20, 20, –23, –10) Gimnazija olimpijskega športnega parka Linyi, sodnika: Firouzi (Iran), Sarikaya (Turčija)

Kitajska: Wen 23 (1 as, 1 blok), Jiang 5 (3 bloki), H. Wang 1 (1 blok), L. Li, Yu 17 (2 asa, 2 bloka), T. Li, Y. Li 6 (2 bloka), Wu, Peng 4 (1 as, 1 blok), Qu, C. Wang, Bi. Wang 18 (1 blok), Yang, Xue

Slovenija: T. Štern 16 (1 blok), Pajenk 8 (1 blok), Planinšič 2 (2 bloka), Kozamernik 6 (2 bloka), Marovt, Bračko 3 (1 as), Štalekar, Okroglič, Kovačič, Možič 25 (1 as, 5 blokov), Mujanović 18 (2 bloka), Kržič, Najdič, Šen

Slovenci so še tretjič v prav toliko obračunih v ligi narodov ugnali kitajsko izbrano vrsto. Pred tremi leti v Pasay Cityju in pred štirimi v Brasilii je bilo 3:1 v nizih. Obračun v olimpijskem športnem centru je bil sicer poseben za prostega igralca Janija Kovačiča, ki je postal sedmi slovenski odbojkar z 200 nastopi za reprezentanco. Rekorder je z 281 nastopi Tine Urnaut, ki je ostal v domovini in po posebnem programu pili formo za drugi turnir lige narodov v Ljubljani med 24. in 28. junijem.

Soli je ob odsotnosti Urnauta in Žige Šterna na mesto sprejemalca postavil Nika Mujanovića, siceršnjega korektorja. Na tem mestu je začel Tonček Štern, ob njem pa je bil v prvi šesterki še sprejemalec Rok Možič, blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik, napad pa je kot podajalec sprva povezoval Uroš Planinšič.

Foto: VolleyballWorld

Slovenija je dvoboj bolje začela in si po zaslugi razpoloženega Mujanovića priigrala nekaj točk prednosti pred domačini. Do polovice prvega niza je Mujanović uspešno končal napad za četrto zaporedno slovensko točko ter 13:7 in s tem, kljub nekaj čudnim odločitvam glavnega sodnika, mirno nadaljevanje do vodstva z 1:0 v nizih.

Drugi niz še zdaleč ni bil tako prepričljiv kot prvi. Kitajci so tudi zavoljo večjega števila slovenskih napak povedli s 16:9, nato pa so po menjavi na mestu podajalca štiri zaporedne točke Solijevih varovancev obudile upanje na vrnitev. Slovenci so se nekajkrat približali na dve točki, a so Kitajci vnovič ušli na 20:16 in niz v nadaljevanju dobili.

V tretjega je Slovenija krenila bolje in povedla za tri točke (9:6), nato pa so Kitajci stopili na plin in po slovenskem vodstvu s 13:11 dosegli sedem od naslednjih osmih točk za +4. Rešitve v slovenski igri ni bilo, Kitajci pa so razigrani v polju in na krilih vse glasnejših navijačev dobili tretji niz.

Slovenci že v izgubljenem položaju, a ...

Izenačen četrti niz ni ponudil večje prednosti ene ali druge ekipe. Kitajci so po asu Wena Zihuaja izenačili na 12:12 in imeli nato vseskozi točko prednosti. V zaključku niza so Kitajci prišli do dveh točk naskoka pri 22:20, nato pa je bil Možič z blokom uspešen za izenačenje. Tudi v nadaljevanju je Slovenija strnila vrste in z novim blokom Možiča izenačila na 2:2 v nizih.

V odločilnem nizu so Slovenci hitro povedli s 3:0, a je ekspresno sledilo kitajsko izenačenje. Po asu Roka Bračka in uspešnem napadu Mujanovića je bilo na semaforju 9:6, tokrat pa Solijevi varovanci prednosti niso več izpustili iz rok.

V slovenski vrsti je bil s 25 točkami, od tega petimi z bloki, najbolj učinkovit Možič, Mujanović je prispeval 18 točk, Tonček Štern pa 16. Pri Kitajcih je s 23 točkami izstopal Wen Zihua.

Naslednji slovenski tekmeci na turnirju v Linyiju bodo Poljaki, ki so za začetek letošnjega sporeda na Kitajskem zanesljivo ugnali Kubo s 3:0 v nizih. Dvoboj se bo začel v četrtek ob 14. uri. V nadaljevanju programa v Linyjiju slovensko izbrano vrsto čakata še sobotni obračun proti Kubi in nedeljski proti Japonski.

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že vnel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Reprezentanca Slovenije za turnir na Kitajskem: Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Rezervi: Valentin Predan, Jošt Kržič