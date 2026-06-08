Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
10.02

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nik Mujanović Odbojkarska zveza Slovenije slovenska odbojkarska reprezentanca

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 10.02

6 minut

Nik Mujanović spet v najmočnejši italijanski ligi

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska odbojkarska reprezentanca : Nemčija, svetovno prvenstvo, Nik Mujanović | Foto Volleyball World

Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero nadaljeval v Italiji. V sezoni 2026/27 bo nosil dres tamkajšnjega A1-ligaša Valsa Group Modena, s katerim bo igral v elitnem italijanskem prvenstvu in evropskem pokalu CEV Challenge, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Nik Mujanović, ki se te dni z reprezentanco mudi na Kitajskem, kjer izbrano vrsto med 10. in 14. junijem čaka uvodni turnir elitne lige narodov, je kariero začel v kamniškem Calcit Volleyju, v tujini pa se je prvič preizkusil v sezoni 2023/24, ko je odšel v italijansko Monzo. Novo priložnost za dokazovanje je nato dobil v sezoni 2024/25, ko je najprej igral za Paris Volley, v končnici pa še za Stade Poitevin.

Nase je znova opozoril v zasedbi francoskega Toursa, s katerim je osvojil tamkajšnji superpokal in tretje mesto v prvenstvu, v sezoni 2026/27 pa bo zaigral v ekipi Valsa Group Modena.

21-letni Mujanović ob vrnitvi na Apeninski polotok ne skriva zadovoljstva. "V tujini sem zdaj že kar nekaj časa in zanimivo je, kako hitro je vse skupaj minilo. Rekel bi, da sem od prvega nastopa v reprezentanci pa do zdaj že precej dozorel. Vedno skušam delati na sebi, saj mislim, da je to zelo pomembno – tudi izven odbojke. Mislim, da sem na tej poti prišel že relativno daleč, da sem bolj odrasla, bolj zrela oseba. Zelo zelo sem navdušen tudi nad novo pogodbo, nad to novo priložnostjo, ki sem jo dobil v Modeni. Po pravici povedano nisem pričakoval, da bom tako hitro prišel nazaj v Italijo, v italijansko prvenstvo in da bo to še v precej drugačni vlogi, kot sem jo imel v Monzi. Prepričan sem, da bo dobro in kot rečem pred vsako novo sezono – čakajo me novi izzivi, nova ekipa, novo vodstvo in malo spremembe. Bo zanimivo in se zelo veselim."

Preberite še:

slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenci na prvi tekmovalni izziv brez kapetana in Žige Šterna
slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija, Fabio Soli
Sportal Fabio Soli: Gremo v pravo smer, a treba bo še veliko delati #video
Tine Urnaut slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenski odbojkarji (pred očmi nogometašev) še drugič boljši od Srbije
Nik Mujanović Odbojkarska zveza Slovenije slovenska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.