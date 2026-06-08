Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero nadaljeval v Italiji. V sezoni 2026/27 bo nosil dres tamkajšnjega A1-ligaša Valsa Group Modena, s katerim bo igral v elitnem italijanskem prvenstvu in evropskem pokalu CEV Challenge, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Nik Mujanović, ki se te dni z reprezentanco mudi na Kitajskem, kjer izbrano vrsto med 10. in 14. junijem čaka uvodni turnir elitne lige narodov, je kariero začel v kamniškem Calcit Volleyju, v tujini pa se je prvič preizkusil v sezoni 2023/24, ko je odšel v italijansko Monzo. Novo priložnost za dokazovanje je nato dobil v sezoni 2024/25, ko je najprej igral za Paris Volley, v končnici pa še za Stade Poitevin.

Nase je znova opozoril v zasedbi francoskega Toursa, s katerim je osvojil tamkajšnji superpokal in tretje mesto v prvenstvu, v sezoni 2026/27 pa bo zaigral v ekipi Valsa Group Modena.

21-letni Mujanović ob vrnitvi na Apeninski polotok ne skriva zadovoljstva. "V tujini sem zdaj že kar nekaj časa in zanimivo je, kako hitro je vse skupaj minilo. Rekel bi, da sem od prvega nastopa v reprezentanci pa do zdaj že precej dozorel. Vedno skušam delati na sebi, saj mislim, da je to zelo pomembno – tudi izven odbojke. Mislim, da sem na tej poti prišel že relativno daleč, da sem bolj odrasla, bolj zrela oseba. Zelo zelo sem navdušen tudi nad novo pogodbo, nad to novo priložnostjo, ki sem jo dobil v Modeni. Po pravici povedano nisem pričakoval, da bom tako hitro prišel nazaj v Italijo, v italijansko prvenstvo in da bo to še v precej drugačni vlogi, kot sem jo imel v Monzi. Prepričan sem, da bo dobro in kot rečem pred vsako novo sezono – čakajo me novi izzivi, nova ekipa, novo vodstvo in malo spremembe. Bo zanimivo in se zelo veselim."

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