Po turbulentnem obdobju na čelu finske reprezentance se slovenski skakalni strokovnjak Igor Medved vrača v skakalno karavano. Njegova nova postaja je Kitajska, kjer je prevzel vodenje članske moške reprezentance in se lotil projekta, ki prinaša veliko neznank, a tudi ogromen potencial. "To je zame velik izziv," je Medved povedal za poljski Sport.pl.

Kitajska v moškem svetu smučarskih skokov za zdaj še ne spada med države, ki bi posegale po vidnejših rezultatih. Igor Medved želi to spremeniti in postaviti temelje, na katerih bi se lahko kitajski skoki razvijali tudi dolgoročno, kot se pri dekletih, pri katerih že imajo skakalke, ki opozarjajo nase.

"Želim si, da bi se Kitajska razvila v skakalno nacijo. To je zame velik izziv," je v pogovoru za Sport.pl poudaril nekdanji slovenski skakalec.

Infrastruktura je, zdaj prihaja lov na napredek

Medved največji potencial vidi v infrastrukturi, ki jo je Kitajska zgradila predvsem v obdobju pred zimskimi olimpijskimi igrami leta 2022. Na voljo imajo sodobne vadbene centre, vetrovnik in skakalne objekte, ki so ostali po olimpijskih igrah.

Igor Medved bo po novem mahal zastavico kitajskim skakalcem. Foto: Guliverimage

Precej zahtevnejši del naloge bo vzpostavitev sistema, ki bi kitajskim skakalcem omogočal stalen razvoj in preboj proti svetovnemu pokalu. Poseben izziv predstavljajo tudi ogromne razdalje znotraj države. Skakalci, trenerji in objekti so lahko med seboj zelo oddaljeni, zato bo organizacija treningov bistveno zahtevnejša kot v tradicionalnih evropskih skakalnih državah.

Medvedu bodo pri delu pomagali rojak Nejc Frank, Pierre Hartmann, Roman Paškin in nekdanji ruski skakalec Denis Kornilov.

Vrnitev po odmevnem koncu finske zgodbe

Za Medveda nova služba pomeni tudi nov začetek po neprijetnem zaključku njegovega dela na Finskem. Nekdanji slovenski skakalec je finsko reprezentanco prevzel poleti 2024, a se je njegovo obdobje na severu Evrope končalo predčasno.

Med zimskimi olimpijskimi igrami leta 2026 je moral zaradi uživanja alkohola zapustiti prizorišče, finska zveza pa ga je nato suspendirala. "Ljudje delamo napake. Danes lahko prav vsakemu pogledam v oči brez kakršnega koli problema." je dejal za Sportl.pl in se dotaknil tudi finske reprezentance: "Upam, da bodo nadaljevali z uspešnim delom."

Zdaj je dobil novo priložnost pri Kitajcih, s katerimi bi rad naredil napredek in jih pripeljal v svetovni pokal.