Slovenci začenjajo proti Kitajcem: "Skušamo kombinirati dve različni generaciji in iz tega potegniti čim več"

Začenja se nova sezona odbojkarske lige narodov, v kateri bo znova sodelovala tudi slovenska moška reprezentanca. Slovenci bodo pod vodstvom Fabia Solija prvi turnir odigrali na Kitajskem, sočasno pa bosta potekala še turnirja v Kanadi in Braziliji. Uvodno tekmo bo slovenska zasedba, v kateri je veliko mladih, odigrala v sredo (10.30 po slovenskem času) prav proti gostiteljem. V lanski izvedbi so slavili Poljaki, Slovenci pa so še tretjič v petih letih končali na četrtem mestu.

Uvodni nastopi v ligi narodov, ki predstavlja začetek dolge reprezentančne sezone, Slovence tokrat čakajo v kitajskem Linjiju, kjer bodo prvo tekmo odigrali v sredo proti gostiteljem Kitajcem. Dan pozneje bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci tekmovanja Poljaki, sledil bo dan premora nato pa v soboto tekma s Kubo, za konec prvega turnirja pa še nedeljski dvoboj z Japonci. Vse preostale tekme bodo ob 14. uri.

Mešanica izkušenj in mladosti

Slovenski selektor Fabio Soli, ki je lani začel pomlajevanje reprezentance, je na Kitajsko pretekli konec tedna odpeljal mešanico izkušenj in mladosti. Med 16 varovanci ni izkušenega kapetana Tineta Urnauta in Žige Šterna, ki ga pesti poškodba, sta pa na primer v zasedbi Jošt Kržič in Valentin Predan, ki čakata na prvo uradno reprezentančno tekmo.

"Treba je razumeti, da je velika razlika med staro, zlato generacijo in novo. Tako je v življenju, ne le v odbojki. Skušamo razumeti drug drugega, da bomo s tem bolje stali na igrišču. To je naš največji izziv." Foto: Aleš Fevžer

Italijan na slovenski trenerski klopi bo tako poskušal čim bolje združiti izkušeni in manj izkušeni del.

"Imamo ekipo, sestavljeno iz veliko različnih igralcev. Takih z zelo veliko izkušnjami in takih, ki izkušenj na tej ravni še nimajo. Skušamo kombinirati dve različni generaciji in iz tega potegniti čim več, od talenta najmlajšega člana do izkušenj najstarejšega. To je naše delo in le s tem lahko na parketu prikažemo najboljšo odbojko. Treba je razumeti, da je velika razlika med staro, zlato generacijo in novo. Tako je v življenju, ne le v odbojki. Skušamo razumeti drug drugega, da bomo s tem bolje stali na igrišču. To je naš največji izziv. Za Slovenijo je obvezna predstavitev nove generacije, in ker nimamo veliko igralcev, je treba staviti tudi na mlajše. Čeprav še niso pripravljeni na to raven, jih je treba potisniti in držati na tej ravni, da bodo čim hitreje odrasli. Letos je nekoliko drugače, ker skupino že poznam, a je za nekatere igralce to prva takšna izkušnja. Ideja je, da jih zraven obdržimo tudi za drugi in tretji turnir, saj si to zaslužijo, ker dobro trenirajo in hitro odraščajo. Pomembno, a hkrati zahtevno je, da starejša generacija mlajši prikaže pravi odnos, da to, kar so storili v preteklosti in kar imamo danes, ni zastonj," so pri STA povzeli besede Solija.

"Prepričan sem, da se lahko z odbojko, ki smo jo v tem trenutku sposobni igrati, dobro borimo že na prvi tekmi." Foto: Aleš Oblak

Ta je še pred odhodom v Azijo izpostavil uvod lige narodov. "Najbolj tvegana bo prva tekma s Kitajsko, saj pripravljalne tekme igrajo z veliko igralci in zato ne poznamo njihove začetne postave. Poleg tega bodo igrali na domačem igrišču. Za nas je zelo pomembno, da bomo začeli z dobro predstavo. Prepričan sem, da se lahko z odbojko, ki smo jo v tem trenutku sposobni igrati, dobro borimo že na prvi tekmi. Potem sledi tekma s Poljsko, na koncu še z Japonsko. Če bi Ligo narodov začeli dobro, bi za nas to pomenilo veliko energije za drugo tekmo, pa tudi za naslednji dve. Ko pridemo na Kitajsko, moramo takoj najti zaupanje v igrišče in dati od sebe vse. V tem trenutku verjetno to še ni naš maksimum, a moramo pokazati največ in skušati zmagati že na prvi tekmi," pravi Soli.

"Igramo s kar nekaj nasprotniki, ki jih ne moremo obravnavati kot lahke tekmece"

"Pred nami ni lahek turnir. Igramo s kar nekaj nasprotniki, ki jih ne moremo obravnavati kot lahke tekmece. Seveda bomo iskali naše priložnosti, a treba je vzeti vsako tekmo posebej, se osredotočiti najprej na tekmo s Kitajsko. Mislim, da je ta v tem trenutku najpomembnejša, da dobimo dober zagon in veter za celotno Ligo narodov ter da že prikažemo neko zadovoljivo igro, ki jo potem vsako naslednjo tekmo le še nadgrajujemo," pa pred začetkom razmišlja Jan Kozamernik, ki mu je že ob lanskem začetku lige narodov pripadla kapetanska vloga.

Slovenci bodo nabiranje pomembnih točk za svetovno lestvico tudi v luči olimpijskih iger 2028 začeli proti Kitajcem v sredo ob 10.30 po slovenskem času.

Ob Linjiju bosta sočasno potekala še dva turnirja, v Braziliji (Brasilia) in Kanadi (Ottawa).

Stožice bodo med 24. in 28. junijem prizorišče drugega turnirja lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

Drugi turnir v domačih Stožicah, zaključni turnir osmerice na Kitajskem

Drugi turnir bodo Slovenci igrali v Ljubljani. Pred domačim občinstvom v Stožicah jih 24. junija najprej čaka Kanada, 25. junija se bodo pomerili z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, jim bodo nasproti stali Brazilci, v nedeljo, 28. junija, pa še aktualni svetovni prvaki Italijani. Vse štiri tekme v Stožicah bodo Slovenci igrali ob 20.30.

Zadnji turnir rednega dela se bo za slovenske odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo merili z Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

Zaključni turnir bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem, kamor se bo uvrstilo najboljših osem reprezentanc. Slovenska izbrana vrsta je v dosedanjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Vrhunec sezone bo evropsko prvenstvo, ki ga bodo igrali v Italiji.

Reprezentanca Slovenije, 1. turnir: Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič, Valentin Predan

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Jošt Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič