Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
5. 8. 2026,
8.34

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Andrei Lenart Nives Orešnik

Sreda, 5. 8. 2026, 8.34

42 minut

Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se potihoma razšla

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Nives Orešnik, Andrei Lenart | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Nekdanja mis Slovenije, zdaj pa uspešna osebna trenerka, in naš mednarodno uveljavljeni igralec že nekaj časa nista več v zvezi, poroča revija Lady.

Osebna trenerka in nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik ter igralec Andrei Lenart sta se po poročanju revije Lady že pred časom razšla, a tega nista obešala na veliki zvon.

Spoznala sta se leta 2020 in kmalu zatem zaljubila, slovensko občinstvo pa ju je bolje spoznalo v prvi sezoni šova Exatlon na Planet TV.

Nives Orešnik je pozneje kot trenerka nastopila tudi v Planetovem šovu Življenje na tehtnici, medtem ko je Lenart nanizal več vlog v tujini, tudi v zgodovinskem spektaklu Odiseja, ki trenutno polni kinodvorane po vsem svetu.

Oglejte si še:

Odiseja
Trendi Slovenski igralec Andrei Lenart v Nolanovem spektaklu: Z Mattom Damonom smo tekli za življenje
Andrei Lenart Nives Orešnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.