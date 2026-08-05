Sreda, 5. 8. 2026, 8.34
42 minut
Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se potihoma razšla
Nekdanja mis Slovenije, zdaj pa uspešna osebna trenerka, in naš mednarodno uveljavljeni igralec že nekaj časa nista več v zvezi, poroča revija Lady.
Osebna trenerka in nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik ter igralec Andrei Lenart sta se po poročanju revije Lady že pred časom razšla, a tega nista obešala na veliki zvon.
Spoznala sta se leta 2020 in kmalu zatem zaljubila, slovensko občinstvo pa ju je bolje spoznalo v prvi sezoni šova Exatlon na Planet TV.
Nives Orešnik je pozneje kot trenerka nastopila tudi v Planetovem šovu Življenje na tehtnici, medtem ko je Lenart nanizal več vlog v tujini, tudi v zgodovinskem spektaklu Odiseja, ki trenutno polni kinodvorane po vsem svetu.
Oglejte si še: