Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se potihoma razšla

Nekdanja mis Slovenije, zdaj pa uspešna osebna trenerka, in naš mednarodno uveljavljeni igralec že nekaj časa nista več v zvezi, poroča revija Lady.

Osebna trenerka in nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik ter igralec Andrei Lenart sta se po poročanju revije Lady že pred časom razšla, a tega nista obešala na veliki zvon.

Spoznala sta se leta 2020 in kmalu zatem zaljubila, slovensko občinstvo pa ju je bolje spoznalo v prvi sezoni šova Exatlon na Planet TV.

Nives Orešnik je pozneje kot trenerka nastopila tudi v Planetovem šovu Življenje na tehtnici, medtem ko je Lenart nanizal več vlog v tujini, tudi v zgodovinskem spektaklu Odiseja, ki trenutno polni kinodvorane po vsem svetu.

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