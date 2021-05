Poročilo s tekme:

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Format lige narodov namreč predvideva, da vsaka izbrana vrsta odigra tekmo s prav vsakim udeležencem. Slovence tako v slabem mesecu čaka 15 obračunov, po trije na teden. Najboljše reprezentance si bodo po 15 tekmah zagotovile nastop v polfinalu, ki bo 26. junija.

Podoben scenarij kot v finalu EP

Slovenci bi morali v tem tekmovanju nastopiti že pred časom, ko so si na tekmovališču priigrali vstopnico, a pozneje po odločitvah krovnih odbojkarskih institucij ostali brez nastopa. Po vseh zapletih so danes le dočakali prvi obračun. Nasproti so jim stali evropski prvaki Srbi, ki so, podobno kot v finalu zadnjega EP, četo Alberta Giulianija premagali s 3:1 v nizih.

Tudi tokrat je prvi niz pripadel Slovencem (25:22), drugega so s 25:18 dobili Srbi, v maratonskem tretjem, najverjetneje odločilnem, so imeli Slovenci priložnost za vodstvo z 2:1, a je na koncu s 36:34 pripadel nasprotnikom. Ti so dobili tudi četrti niz (25:18) in slavili prvo zmago na turnirju.

Pri Srbih je največ točk dosegel Dražen Luburić, Uroš Kovačević jih je dodal 22, pri Sloveniji sta Tine Urnaut in Tonček Štern končala s 14 točkami.

"Zagotovo bo naporno, zato moramo pozabiti na današnjo tekmo, gledati pozitivno v naslednje dni in jutri gremo po zmago," pravi Tonček Štern. Foto: FIVB

"Lahko bi odigrali bolje in izvlekli vsaj peti niz"

"Mislim, da smo zapravili svojo priložnost v tretjem nizu, ampak moramo iz tega vzeti nekaj pozitivnega in iti z dvignjeno glavo na naslednjo tekmo. Zagotovo bi lahko odigrali boljše in izvlekli vsaj peti niz, vendar tekmovanje je dolgo in moramo ostati mirni ter graditi našo igro naprej," je po srečanju razmišljal Klemen Čebulj, najbolj razpoložen Slovenec Štern pa: "Turnir smo začeli s porazom, kar ni najboljše, a vseeno imamo še 14 tekem v naslednjih dneh. Zagotovo bo naporno, zato moramo pozabiti na današnjo tekmo, gledati pozitivno v naslednje dni in jutri gremo po zmago."

"Res je, zlasti v tretjem nizu smo imeli dobro priložnost, da osvojimo niz, a trenutno nam še vedno manjka konstantnosti v igri. Upam, da bomo iz tekme v tekmo stopnjevali svojo raven zbranosti, saj raven naše igre ni slaba. Čakata nas še dve tekmi, najprej se moramo osredotočiti na Italijo in pozabiti današnjo tekmo ter izkoristiti novo priložnost, da dosežemo dober rezultat. To je zelo pomembno, tudi med tekmo je treba pozabiti na napake in se osredotočiti na vsako točko," pa je po porazu dejal selektor Giuliani.

V soboto nad Italijane

V soboto sledi obračun z Italijo, s katero se bodo srečali tudi v skupinskem delu septembrskega evropskega prvenstva v Ostravi, v nedeljo se bodo udarili še s Poljsko.

Rusi branijo zlato, izpadel ne bo nihče

Na zadnjem zaključnem turnirju so Rusi v finalu s 3:1 v nizih premagali Američane, v boju za tretje mesto pa so bili Poljaki s 3:0 boljši od Brazilcev.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je zaradi razmer, povezanih s pandemijo bolezni covid-19, aprila odpovedala letošnji pokal challenger, kar pomeni, da nobena reprezentanca ne bo izpadla v nižji rang tekmovanja. Slovenci imajo tako tudi v letu 2022 zagotovljen nastop v ligi narodov.