Lorber Fijokova blestela, a Mariborčanke zapravile prednost in še drugič izgubile

Odbojkarice Nove KBM Branika so izgubile tudi na drugi tekmi prvega turnirja srednjeevropske lige v Zagrebu. Po torkovem porazu proti domači Mladosti jih je tokrat premagala avstrijska ekipa Oberbank Steelvolleys Linz Steg, Avstrijke so bile po velikem preobratu boljše s 3:2 (-18, -24, 23, 17, 10).

Mariborčanke so bile blizu prve zmage v novi sezoni srednjeevropske lige. Proti avstrijski ekipi so že vodile z 2:0, imele v svojih vrstah zelo razpoloženo Loreno Lorber Fijok, ki je dosegla 34 točk, a vse to ni bilo dovolj za končno veselje. Slovenke so naredile nekaj napak preveč, kar so Avstrijke, ki jih je v napadu uspešno vodila Brooke Botkin, izkoristile in prišle do preobrata.

Štajerke so tekmo dobro začele. Lorber Fijokova je v prvem nizu praktično igrala simultanko, že v prvem delu je dosegla 11 točk, tri z asi in eno z blokom. Skupno so Slovenke v tem nizu dosegle pet asov, tekmice pa niti enega. A so si tudi Avstrijke po izgubljenem prvem nizu počasi opomogle in v drugem slovenskim bankirkam povzročile več težav, še pred končnico imele tri točke prednosti, a jih zapravile.

Napovedale so, da se še niso predale. V tretjem nizu so že imele visoko prednost, toda Mariborčanke so jih ujele, izenačile na 23:23, potem pa izgubile naslednji dve točki. Od takrat naprej so bile Avstrijke boljše, Slovenke so še v četrtem nizu nekako držale do izida 16:18, nakar jih je uničila serija točk Botkinove. Tudi v skrajšanem nizu večjega dvoma o zmagovalcu ni bilo.