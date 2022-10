Mariborčanke začele s porazom, Kamničanke gostijo Kaštelo

Mariborčanke so za uvod nove sezone na prvi tekmi prvega turnirja gostovale v Zagrebu. Po prvih dveh nizih je kazalo na gladko zmago domačih, saj so Zagrebčanke v obeh nadzorovale potek dvoboja in prvega dobile na 17, drugega pa še bolj gladko na 15.

A gostje so se vrnile v igro v tretjem nizu. Dve zaporedni točki Klare Milošič sta jim prinesli prvo trdnejše vodstvo z 12:8, majhno prednost pa so nato zadržale do konca niza, končnico so odigrale odlično in niz je z blokom potrdila Lorena Lorber Fijok.

Podobno izenačen je bil četrti niz, v katerem so branikovke tudi imele priložnost, da izenačijo v nizih na 2:2. Povedle so s 13:11 in vodile še pri 16:15, a pozneje so domače ujele priključek in povedle, po vodstvu z 21:18 pa niz zanesljivo pripeljale do konca in do zmage.

V srednjeevropski ligi v tej sezoni sicer v ženski konkurenci nastopa sedem ekip iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, Češko pa zastopa ukrajinski Prometej Dnipro, ki zaradi razmer doma v letošnji sezoni nastopa v češkem prvenstvu.

Mariborčanke nov obračun čaka že v sredo, ko se bodo spet v Zagrebu pomerile še z avstrijsko ekipo Linz Steg.

Kamničanke gostijo hrvaško ekipo Marina Kaštela. Foto: Calcit Volley

Kamničanke gostijo Kaštelo

Zvečer bo na delu še druga slovenska ekipa. Slovenske prvakinje in lanske finalistke lige MEVZA bodo gostile hrvaško Marino Kaštela.