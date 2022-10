Zmagoviti preobrat Panvite, Mariborčani brez pravih možnosti proti Ukrajincem

Odbojkarji Merkur Maribora so nastope v evropskih pokalih začeli s porazom z 0:3 (-12, -16, -18) z ukrajinskim Epicentrom Podoljanjem iz Horodoka. Drugi slovenski predstavnik Panvita Pomgrad pa je doma po zaostanku z 0:2 priredil preobrat in finski Kokkolo Tiikert premagal s 3:2.

Odbojkarji Panvite so sezono začeli z dvema zmagama v državnem prvenstvu, solidno formo pa so želeli potrditi tudi na tekmi evropskega pokala proti finskemu predstavniku. Delno jim je to uspelo, po preobratu, zaostajali so namreč z 0:2, so pred polno dvorano prišli do zmage, a njihova prednost pred povratno tekmo je minimalna.

Ekipi sta očitno zelo izenačeni, taki so bili prav vsi nizi. Prekmurci so končni prvih dveh nizov odigrali slabo, a napake v naslednjih dveh popravili, bili bolj zbrani od tekmecev in izenačili.

V "tie breaku" so nato povedli s 6:2, videti je bilo, da se zanesljivo približujejo zmagi, toda tekmec se je vrnil v igro, izenačil, tako da je spet odločala končnica. V "podaljšku pa so bili vnovič bolj zbrani gostitelji, ki so najprej zapravili dve zaključni žogi, nato eno ubranili. Tekmo je končal Jakob Rojnik, ki je bil z 19 točkami najučinkovitejši igralec svoje ekipe.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Kokkoli.

Mariborčani izgubili na Poljskem

Mariborski odbojkarji so svojo evropsko sezono začeli na Poljskem, kjer jih je gostila ukrajinska ekipa iz Horodoka, ki ima v svojih vrstah kopico ukrajinskih reprezentantov, med drugimi tudi nekdanjega igralca mariborske ekipe Jevgenija Kiseljuka, poleg tega pa še dva kakovostna tujca. Kot se je izkazalo, so bili Ukrajinci za četo Sebastijana Škorca prevelik zalogaj, povsem so jih nadigrali, tekmo pa ekspresno končali.

Mariborčani na Poljskem niso imeli pravih možnosti za zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani so imeli težave prav v vseh elementih odbojkarske igre, dosegli niso nobenega asa, tekmeci deset, velika razlika je bila tudi v bloku (2:16). Glede na videno, slovenska ekipa na povratni tekmi nima veliko možnosti, da bi napredovala.

Štajerci so bili že na na začetku tekme povsem nemočni. Ukrajinci so jih povsem zaustavili z blokom, v prvem nizu so jih dosegli kar sedem, v napadu pa sta odlično igrala Kiseljuk in hrvaški reprezentant Ivan Raić, posledica tega je bila, da so Slovenci v tem delu dosegli le 12 točk.

Za odtenek bolje so se držali v drugem nizu, ko pa so tekmeci pritisnili s servisom, je bilo odpora konec. Gostitelji so povedli s 16:8, visoko prednost zadržali, pozneje pa brez težav dobili tudi tretji niz.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Mariboru.