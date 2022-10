Prvaki sezono odprli z zanesljivo zmago na mestnem obračunu

Novo sezono odbojkarskega državnega za moške je prvak ACH Volley odprl z zanesljivo četrtkovo zmago proti Črnučanom s 3:0 (12, 18, 21). Čeprav oranžni zmaji niso igrali v najmočnejši zasedbi, niso imeli nobenih težav. V prvem nizu so tekmecem prepustili le 12 točk, v nadaljevanju pa le nekoliko stopili s plina, a imeli ves čas reči pod nadzorom. Že v sredo so podprvaki iz Kamnika gostili Fužinarja in se veselili zmage s 3:0 v nizih. Panvita je s 3:0 premagala Mariborčane, Triglavani pa so prav tako s 3:0 ugnali Salonit Anhovo.