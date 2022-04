"Morda se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo"

Odbojkarji ACH Volleyja se veselijo naslova državnega prvenstva. Do njega so prišli brez poraza.

Odbojkarji ACH Volleyja se veselijo naslova državnega prvenstva. Do njega so prišli brez poraza. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana slavijo 18. naslov slovenskih prvakov. Na tretji finalne serije so še tretjič premagali Calcit Volley, tokrat s 3:0 (18, 20, 21) v nizih, in sezono državnega prvenstva končali brez poraza.

Odbojkarji ACH Volleyja so se po letu premora spet vrnili na slovenski prestol. Na tretji finalni tekmi državnega prvenstva so v dvorani Tivoli še tretjič premagali Calcit Volley, tako kot na prvi tekmi v Ljubljani je bil tudi tokrat izid 3:0. Za klub, ki se je pred leti z Bleda preselil v Ljubljano, je to 18. naslov državnega prvaka.

Tako kot na prvi tekmi finalne serije na tri zmage dvoma o zmagovalcu ni bilo. V prvem nizu so si po zaslugi dobrih servisov Ljubljančani hitro priborili visoko prednost. Začetni udarci Vuka Todorovića so poskrbeli za šest zaporednih točk, s katerimi so domači povedli s 14:7, po asu Alena Šketa pa že s 16:8. Kamničanom se je še uspelo približati na 17:23, več pa ne. Najučinkovitejši igralec tekme je bil z 18 točkami Nikola Gjorgiev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj več težav so imeli varovanci Mladena Kašića v drugem nizu. Tekmeci so nekajkrat vodili za tri točke, nazadnje pri izidu 14:17. Toda nato so oranžni zmaji zaigrali odlično v obrambi, Nikola Gjorgiev in Jan Pokeršnik sta poskrbela, da se je njuna ekipa s štirimi zaporednimi točkami dokopala do vodstva, po izidu 20:20 pa je sledila nova serija točk domačih odbojkarjev, dve izmed njih je z blokom prispeval Todorović.

Fotogalerija s tekme (Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

V tretjem nizu pa večje negotovosti spet ni bilo. Po vodstvu 7:2 je bilo videti, da se bo ekspresno končal, kazalo je, da se je predal tudi gostujoči trener Matija Pleško, ki je v igro poslal nekatere rezerviste, toda ti so še poskušali kazati zobe. Približali so se na točko zaostanka (10:11), v končnici pa prek Kosa še enkrat izničili večji zaostanek in znižali na 21:22. Toda po odmoru, ki ga je zahteval Kašić, sta Matic Videčnik in Gjorgiev z napadalnimi akcijami domači ekipi zagotovila tri točke in nov naslov državnega prvaka.

ACH Volley je bil boljši v vseh elementih, še posebno pa v bloku, Todorović, Pokeršnik in Videčnik so s tem elementom dosegli po tri točke. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Gjorgiev, prispeval je 18 točk. Kamničani niso imeli posebej razpoloženega igralca.

"Morda se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo"

Ljubljanska ekipa, ki je na prestolu zamenjala Merkur Maribor, je po slovenskemu pokalu in srednjeevropski ligi osvojila tretjo lovoriko v sezoni, v vseh treh tekmovanjih pa ni niti enkrat izgubila. V sezoni je tako zabeležila le en poraz, v polfinalu pokala challenge jo je premagala ekipa Narbonne Volley.

"Odigrati 55 tekem in na 54 tekmah zmagati je nekaj težko ponovljivega, zato se morda še ne zavedamo, kaj vse nam je v letošnji sezoni uspelo," je po zmagi dejal trener ACH Volley Mladen Kašić. Foto: Vid Ponikvar

"Ne bi si mogel želeti lepšega zaključka resnično fenomenalne sezone, ki je za nami. Odigrati 55 tekem in na 54 tekmah zmagati je nekaj težko ponovljivega, zato se morda še ne zavedamo, kaj vse nam je v letošnji sezoni uspelo. Imam izjemno ekipo, na katero sem zelo ponosen," je po tretji lovoriki sezone dejal trener ACH Volleyja Mladen Kašić

"Izjemno dolgo, vendar hkrati tudi zelo uspešna sezona, v kateri smo osvojili vse zadane cilje. Sedaj je čas za malo slavja, potem pa sledi počitek," pa je po zadnji tekmi dodal Alen Šket, ki je lani naslov slavil z Mariborom, zdaj pa z ACH Volley.

"Pri Ljubljančanih tudi ni bilo kakšnega presežka, je bil pa spet Nikola Gjorgiev v svojem elementu. Ni kaj, na kratko povedano, proti nasprotniku smo streljali s premalo smodnika," je po drugem mestu razmišljal trener Kamničanov Matija Pleško. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V napadu smo bili precej slabo razpoloženi, je pa imel prste pri tem tudi nasprotnik in preprosto je bilo to premalo, da bi lahko premagali Ljubljančane. Ob tako povprečnem napadu smo naredili še 14 neposrednih napak v napadu, kar je absolutno preveč, na drugi strani so jih domačini le šest, hkrati pa smo dobili še deset blokov. Potem ko smo bili večinoma v točkovnem zaostanku, je bilo težko loviti Ljubljančane, pri katerih tudi ni bilo kakšnega presežka, je bil pa spet Nikola Gjorgiev v svojem elementu. Ni kaj, na kratko povedano, proti nasprotniku smo streljali s premalo smodnika," pa je po drugem mestu razmišljal trener Kamničanov Matija Pleško.

1. DOL za moške, finale, tretja tekma Ponedeljek, 25. april

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (18, 20, 21) /3:0/

Dvorana Tivoli, gledalcev 634, sodnika: Miklošič, Novak.

ACH Volley: Pernuš, Šket 4, Rutar, Mašulović 4, Todorović 5, Peruničić, Okroglič, Kovačič, Gjorgiev 18, Pokeršnik 11, Videčnik 8, Kök.

Calcit Volley: Kos 4, Hribar, Bregar 3, Purič, Kosmina, Gasparini 9, Klobučar 5, Siirilä 1, Brulec, Beravs 1, Plot, Mujanović 4, Pavlović 11.



// Izid v zmagah, igrali so na tri zmage

Dosedanji državni prvaki: 1991/92 - Vileda Maribor

1992/93 - Vileda Maribor

1993/94 - Salonit Anhovo

1994/95 - Salonit Anhovo

1995/96 - Salonit Anhovo

1996/97 - Salonit Anhovo

1997/98 - Fužinar

1998/99 - Salonit Anhovo

1999/00 - ELVO Bled

2000/01 - Žurbi Team Kamnik

2001/02 - Calcit Kamnik

2002/03 - Calcit Kamnik

2003/04 - Šoštanj Topolšica

2004/05 - Autocommerce Bled

2005/06 - Autocommerce Bled

2006/07 - Autocommerce Bled

2007/08 - ACH Volley Bled

2008/09 - ACH Volley Bled

2009/10 - ACH Volley Bled

2010/11 - ACH Volley Bled

2011/12 - ACH Volley Ljubljana

2012/13 - ACH Volley Ljubljana

2013/14 - ACH Volley Ljubljana

2014/15 - ACH Volley Ljubljana

2015/16 - ACH Volley Ljubljana

2016/17 - ACH Volley Ljubljana

2017/18 - ACH Volley Ljubljana

2018/19 - ACH Volley Ljubljana

2019/20 - ACH Volley Ljubljana

2020/21 - Merkur Maribor

2021/22 - ACH Volley Ljubljana

