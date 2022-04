Kamničanke po novi drami do naslova prvakinj!

Odbojkarice Calcit Volleyja so na četrti finalni tekmi državnega prvenstva na terenu tekmic Nova KBM Branik izkoristile drugo zaključno žogo za naslov prvakinj in še tretjič zapored dvignile lovoriko za najboljše v državi. Do zmage so prišle po novem hudem boju s 3:2 v nizih. Za Kamničanke je to šesti naslov prvakinj, Štajerke ostajajo pri 16. Odbojkarice GEN-I Volleyja so že pred tem osvojile končno tretje mesto v državnem prvenstvu, potem ko so premagale Sip Šempeter.