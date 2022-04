Preobrat, kakršen se običajno ne posreči: "Zakaj? Morda z razlogom."

Odbojkarice Calcit Volleyja so bile v torek v domači dvorani tik pred dvigom pokala za naslov slovenskih prvakinj, v četrtem nizu so imele štiri zaključne žoge za naslov, a nato so nasprotnice iz Maribora uprizorile velik preobrat, tekmo dobile s 3:2 in ostale v igri za naslov. Četrta tekma, na kateri bodo Kamničanke lovile novo zmago za naslov, Mariborčanke pa bodo poskušale presenetiti z izenačenjem, bo v četrtek v Mariboru.

Kamniške odbojkarice so v finalno serijo na tri zmage proti Mariborčankam vstopile kot favoritinje, v tej sezoni proti Štajerkam še niso izgubile. Calcitovke so prvo tekmo dobile s 3:0 v nizih, na drugi je bilo precej tesneje, branilke naslova so drugič zmagale šele po petih nizih, na tretjem dvoboju pa je v Kamniku vse kazalo, da bodo gostiteljice doma slavile tretji zaporedni, sicer pa šesti naslov državnih prvakinj.

A Mariborčankam je uspel neverjeten preobrat. Kamničanke so imele v četrtem nizu pri 24:20 štiri zaključne žoge za zmago in naslov, nato pa so Štajerke na servis Lorene Lorber Fijok, s 26 točkami najbolj učinkovite igralke tekme, od tega so bili štirje asi, ubranile štiri zaključne žoge Kamničank, nato pa z blokom Mirte Velikonja Grbac izid v nizih izenačile, dobile tudi petega in podaljšale sezono vsaj še na eno tekmo.

Najdič: Tekma je bila končana, a ...

"Bodimo realni, da je bila tekma pri vodstvu domačink s 24:20 že končana. Imele so tudi pet, šest čistih žog, da bi končale napad, pa ga niso. Zakaj ne, ne vem, je pa v odbojki tako, da moraš doseči zadnjo točko, če je ne, izgubiš. Mi niti nismo odigrali kaj posebnega, ampak takšni preobrati se običajno ne posrečijo, nam se nocoj je. Če sam pri sebi razmišljam, zakaj se je to zgodilo, se je morda z razlogom. Moja dekleta vse od avgusta lani trdo delajo, med sezono so imela veliko težav in morda se jim je to zdaj vse vrnilo," je po srečanju dejal trener Mariborčank Bruno Najdič.

Rozman: Nimam besed

Tudi trener Calcit Volleyja Gregor Rozman ni našel razlage, kaj se je zgodilo z njegovimi varovankami ob koncu četrtega niza. "Težko je pojasniti, kaj se nam je zgodilo po tistem vodstvu v četrtem nizu. Nimam besed. Mariborčanke so končnico odigrale korektno, mi pa smo naredili nekaj nepotrebnih napak in ekipa, ki pri tem rezultatu naredi tri napake, ne more zmagati. Tekma je končana, ne moremo prav nič popraviti, moramo se pripraviti na novo tekmo. Vso tekmo smo se mučili, servis – sprejem je bil na strani Branika, tudi blok in obrambo smo odigrali preslabo, pa kljub temu imeli zlato priložnost, ki je nismo izkoristili. Preprosto si zmage nismo zaslužili," je v klubski mikrofon povedal Rozman.

Četrta tekma bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Lukna. Če bo Mariborčankam uspelo izid v zmagah izenačiti (2:2), bo odločilna peta tekma v soboto v Kamniku.

1. DOL, finale, tretja tekma Calcit Volley : Nova KBM Branik 2:3 (20, -23, 21, -24, -6) /2:1/ Kamnik - Športna dvorana Kamnik, gledalcev 500, sodnika: Novak, Tomec. Calcit Volley: Pavlović Mori 6, Špoljarič (L), Mihevc 3, Javornik, Radišković 13, Šiftar, Brulec Kostić 21, Lenart 1, Boisa, Janežič (L), Charuk 12, Sillah 18, Zorman 1, Čižman. Trener: Gregor Rozman.

Nova KBM Branik: Milošič, Pogačar 5, Šalamun, Winkler, Knez (L), Bračko 7, Potokar 12, Gradišnik Klanjšček, Velikonja Grbac 7, Cikač (L), Ramić, Galić, Lorber Fijok 26, Augustinovič. Trener: Bruno Najdič.



