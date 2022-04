Prva finalna tekma bo na sporedu v sredo ob 18. uri v Ljubljani, druga bo v Kamniku dva dni pozneje, v ponedeljek pa bo tretji obračun znova v Ljubljani. Morebitni četrti dvoboj v Kamniku in peti v Ljubljani bosta 28. oziroma 30. aprila.

Na poti do finala so imeli precej lažje delo varovanci Mladena Kašića, ki so Panvito Pomgrad v polfinalu dvakrat ugnali s 3:0 v nizih, v četrtfinalu pa so bili prav tako na obeh tekmah prepričljivo boljši od ravenskega Fužinarja. Edini niz so do finala oranžni zmaji oddali na drugi tekmi proti koroški ekipi.

Mašulović ostaja član oranžnih zmajev Nemanja Mašulović ostaja član ACH Volleyja tudi v prihodnji sezoni. Foto: ACH Volley Ljubljana Iz tabora ACH Volley Ljubljana so sporočili, da so se pred začetkom finalne serije za naslov državnega prvaka v letošnji sezoni dogovorili za podaljšanje z enim od stebrov ekipe Nemanjo Mašulovićem. "Izjemno sem vesel, da ostajam v Ljubljani še vsaj eno leto. Močno verjamem v to ekipo in prepričan sem, da bomo letos svoje delo uspešno dokončali, naslednje leto pa poskusili narediti še kaj bolj odmevnega, predvsem v Ligi prvakov," je za uradno spletno stran kluba dejal 26-letni srbski reprezentant.

Na drugi strani je Calcit v četrtfinalu oddal niz na domači tekmi proti Črnučam, nato pa na drugi tekmi zanesljivo slavil v gosteh. V polfinalu je z 2:0 v zmagah padel še nekaj dni aktualni prvak Merkur Maribor. Varovanci Matije Pleška so bili na obeh tekmah boljši s 3:2 in si tako priigrali nastop v finalu proti favoriziranim tekmecem iz Ljubljane.

ACH v domačem tekmovanju brez praske

Po rednem trikrožnem ligaškem delu je bil ACH Volley daleč najbolj prepričljiv. V slogu tako rekoč celotne sezone, v kateri je prejšnji teden na povratni tekmi proti Panviti vpisal 51. zmago v vseh tekmovanjih, v prvenstvu ni zabeležil poraza. Redni del je končal z 21 zmagami na vrhu s popolnim izkupičkom 63 točk. Kašićevi varovanci so tudi v prvem delu sezone le redko oddali kakšen niz, vsega skupaj le pet, noben dvoboj pa se ni zavlekel v skrajšani odločilni peti niz.

V državnem prvenstvu so ubrali maksimalnih 63 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kamničani so na 21 tekmah zabeležili 16 zmag ob petih porazih. Proti finalnemu tekmecu so izgubili vse tri tekme, zadnjo 9. marca doma z 0:3, poraz po treh nizih so doživeli tudi 27. novembra prav tako v domači dvorani, na začetku sezone pa so v drugem krogu edini niz proti ACH osvojili v Ljubljani 9. oktobra. Poraženi so bili tudi v prvem in osmem krogu proti Mariborčanom (1:3).

Tudi v pokalnem tekmovanju so v polfinalu morali priznati premoč Mariboru, naslova pa se je nato veselili odbojkarji ACH. Slednji so v celotni sezoni izgubili le eno od doslej 52 tekem, in sicer na prvem polfinalnem obračunu evropskega pokala challenge proti kasnejšemu zmagovalcu, francoskemu Narbonnu. Ta je v skupnem seštevku proti ACH slavil šele po zlatem nizu na drugi tekmi.

Tudi zaradi vsega prikazanega v tej sezoni bi bilo veliko presenečenje, če bi Calcitu uspelo v finalni seriji ukaniti ljubljansko moštvo. Toda varovanci nekdanjega trenerja ACH Volleyja Pleška so že v polfinalu dokazali, da se lahko kljub slabši statistiki na letošnjih medsebojnih tekmah prilagodijo in izločijo močne tekmece. Za presenečenje proti 17-kratnim prvakom bodo morali raven igre še precej dvigniti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za presenečenje proti 17-kratnim prvakom bodo morali raven igre še precej dvigniti. Izkušeni Mitja Gasparini bo moral prikazati podobno učinkovito predstavo kot na drugi polfinalni tekmi proti Mariboru (25 točk, 46-odstotni napad). Slediti mu bo morala celotna sprejemalska linija z Janom Klobučarjem in Danilom Pavlovićem na čelu ter visok blok s Tommijem Siiriläjem in Dikom Purićem. Kot vedno, bo veliko odvisno tudi od razpoloženosti podajalca Jana Brulca.

"Lani smo bili res zelo blizu končne zmage nad njimi, v letošnji sezoni se bomo z njimi pomerili v finalu. Ljubljančani v domačem prvenstvu še niso izgubili in bodo v tem finalu zagotovo v vlogi favorita, kar ne pomeni, da smo se že sprijaznili s porazom. Pomembno bo, da bomo uživali v svoji igri, kaj nam bo to prineslo, bomo šele videli," je v klubski mikrofon dejal nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Gasparini.

Ljubljančani imajo v napadu vseeno več orožij. Makedonec Nikola Gjorgiev, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo, dokazuje, zakaj velja za zelo uglednega igralca na korektorskem mestu. Predvsem pri servisih pa skozi celotno sezono blesti Alen Šket. Matic Videčnik in Nemanja Mašulović sta visoka ovira ob mreži, dobro pa svoje naloge opravlja tudi podajalec Vuk Todorović.

Mitja Gasparini: So favoriti, a to ne pomeni, da smo se sprijaznili s porazom. Foto: Klemen Brumec

ACH po 18. zvezdico, Calcit po četrto

Calcit na naslov državnega prvaka čaka vse od sezone 2002/03, ko je povezal tri zaporedne naslove. Tako kot drugi odbojkarski klubi v državi, so se morali Kamničani od sezone 2004/05 navaditi na prevlado oranžnih zmajev. Ti so, potem ko so prvič pod imenom ELVO Bled naslov osvojili v tekmovalnem obdobju 1999/2000, od sezone 2004/05 povezali 16 zaporednih lovorik v DP, šele v minuli sezoni je ta niz prekinil Merkur Maribor z Rokom Možičem na čelu.

Slednji je po koncu sezone zapustil Štajersko in se preselil v Verono, kjer je bil eden najbolj izpostavljenih in uspešnih posameznikov najmočnejše lige na svetu. V serie A bo ostal vsaj do konca sezone 2024/25, potem ko je podaljšal pogodbo z Verono. Je pa mladi sprejemalec pustil veliko vrzel v Mariboru, ki bo igral za tretje mesto proti Panviti Pomgrad. Prva tekma bo v Mariboru v sredo ob 20. uri, druga bo dva dni kasneje v Murski Soboti, morebitna tretja in zadnja pa znova v mariborski Lukni 25. aprila.