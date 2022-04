ACH Volley v Prekmurje po finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji ACH Volleyja bi si z današnjo zmago priigrali finale državnega prvenstva. V domačem tekmovanju so v tej sezoni še neporaženi.

Odbojkarji ACH Volleyja bi si z današnjo zmago priigrali finale državnega prvenstva. V domačem tekmovanju so v tej sezoni še neporaženi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odbojkarji Panvita Pomgrad in favoriziranega ACH Volleyja bodo zvečer odigrali povratno tekmo polfinala državnega prvenstva. Na prvi so s 3:0 v nizih vlogo favorita potrdili Ljubljančani, ki so v domačem tekmovanju v tej sezoni še neporaženi. ACH Volley bi si z novo zmago zagotovil finale.