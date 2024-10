Kanalci gostijo Mariborčane: komu tretja zmaga?

Tekme četrtega kroga državnega odbojkarskega prvenstva bodo tokrat na sporedu sredi tedna. Odbojkarji Alpacem Kanala, ki so pred dnevi prvič izgubili – premagal jih je prvak ACH Volley –, gostijo Mariborčane. Ti imajo po treh tekmah na računu prav tako dve zmagi in pet točk. Trenutno drugi Triglavani, ki jim je tretjo zmago v nedeljo preprečila Krka, gostujejo pri Calcit Volley. Kamničani v tej sezoni še niso zmagali. Novomeščani bodo tretjo zmago lovili doma proti Fužinarju. Branilci naslova iz Ljubljane in Panvita Pomgrad so tekmo četrtega kroga odigrali že pred tednom, ko so oranžni zmaji upravičili vlogo favorita.