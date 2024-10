ACH Volley in Panvita bosta pohitela

Na v naprej odigrani tekmi četrtega kroga odbojkarskega državnega prvenstva se bosta ob 19. uri v Tivoliju pomerila aktualni državni prvak ACH Volley in Panvita Pomgrad. Gostitelji v tej sezoni domačega tekmovanja še niso izgubili niza in bodo napadali tretjo zmago, medtem ko so Prekmurci po dveh tekmah še brez osvojene točke.