Novinke so se dobro upirale Mariborčankam, ki so z novo zmago skočile na vrh

Odbojkarice OTP Banke Branika so proti novinkam Radol'ca Volley izgubile prvi niz, naslednje tri pa dobile in se s tretjo zmago brez izgubljene točke povzpele na prvo mesto. Neporažene ostajajo tudi prvakinje iz Kamnika, ki pa so se v petek namučile v Novi Gorici, kjer so do zmage prišle po petih nizih. V soboto so se prve zmage sezone veselile članice SIP Šempetra, ki so s 3:0 premagale Grosuplje, v Kopru pa je obalni obračun med Luko Koper Volley in Ankaranom s 3:1 pripadel prvemu.

Novogoričanke namučile prvakinje

Aktualne državne prvakinje so letošnjo sezono začele z dvema domačima zmagama, na drugi strani so Novogoričanke doma premagale Grosuplje, v prejšnjem krogu pa nepričakovano ostale praznih rok v Radovljici pri novinkah v ligi. V pripravah na novo sezono so bile na turnirju v Novi Gorici domače odbojkarice boljše od kamniških, prvenstveni obračun pa je v petem nizu pripadel odbojkaricam Calcit Volleyja, ki so igrale brez poškodovane Maše Pucelj.

Kamničanke so do zmage v Novi Gorici prišle po petih setih. Foto: Jan Uršič

"V tem trenutku je bila to zelo pomembna zmaga za našo ekipo. Novogoričanke so odigrale svojo najboljšo tekmo v letošnji sezoni, mi pa smo v stanju, v kakršnem smo bili, ostajamo neporaženi. Igralkam čestitam za borbenost in željo, vendar bilo v njihovih očeh nekaj strahu. Zavedati se moramo, da smo igrali s sprejemalsko linijo, ki je bila prvič v takšnem položaju, saj sta lani Anja Maček in Zala Špoljarič igrali še za našo drugo ekipo, Asja Šen pa večinoma na korektorskem položaju. Zdaj je odgovornost večja, tako da bodo dekleta potrebovala še nekaj časa, da si bodo bolj zaupala. Še enkrat, pomembno je, da so dekleta videla, da lahko, ne glede na to, v kakšni zasedbi igramo, nasprotnicam nudimo dober odpor ali pa celo zmagamo," je povedal trener Calcita Bruno Najdič.

