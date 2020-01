''Počitek" proti Čehom in težko pričakovanje nasprotnika

Pred nami je zadnji tekmovalni dan skupinskega dela kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Berlinu, kjer bodo slovenski odbojkarji ob 17.30 merili moči še z odpisano Češko. Z zmago, ta je lahko tudi minimalna s 3:2 v nizih, si bodo zagotovili najboljše izhodišče v skupini A in se v četrtkovem polfinalu pomerili z drugouvrščeno ekipo v skupini B. Tam bo vroče, velik del odgovora na to, kdo se bo s kom pomeril v polfinalu, pa bo dala že uvodna tekma dneva med Srbijo in Bolgarijo. Od Francije se zvečer ne pričakuje drugega kot zmaga nad Nizozemci.

Slovenski odbojkarji so si že po dveh tekmah skupinskega dela močnega turnirja v Berlinu, premagali so Belgijo in gostiteljico Nemčijo, zagotovili polfinale, zato bo danes idealen dan, da slovenski selektor Alberto Giuliani spočije prvokategornike in povsem prevetri zasedbo. Tudi igre lačni in spočiti rezervisti bi morali opraviti s Čehi in potrditi prvo mesto v skupini A, ki pa, roko na srce, ne prinaša kakšne velike nagrade.

17.30 Slovenija – Češka Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj, Možič. Češka: Monik (L), Mach, Zajiček, Michalek, Patočka, Sulista, Pfeffer (L), Galabov, Vašina, Janku, Janouch, Bartunek, Indra, Polak.

Bodo evropski prvaki že danes pakirali kovčke?

Četrtkov polfinalni tekmec Slovenije bo namreč eden izmed trojke Francija, Srbija in Bolgarija. Največ možnosti za uvrstitev med štiri najboljše ima Francija, ki jo zvečer čaka obračun z Nizozemci, medtem ko se bosta za eno izmed prvih dveh mest v skupini B že ob 14.30 udarili Srbija in Bolgarija. Prvi morajo nujno zmagati, če želijo v polfinale, medtem ko Bolgarom zadostuje že poraz z 2:3. V primeru višjega poraza Bolgare izpada reši le senzacija na večerni tekmi, kjer bi morali tulipani šokirati galske peteline.

Aleksandar Atanasijević, ki spada med najboljše korektorje na svetu, v Berlinu še ni pokazal veliko, dosegel je zgolj 21 točk. Foto: CEV

"To je najpomembnejša tekma, za biti ali ne biti. Moramo zmagati, upajmo, da se uvrstimo v polfinale, kar je bil glavni cilj. Prepričan sem, da imamo ekipo, ki si zasluži mesto med najboljšimi štirimi ekipami na turnirju. Proti Bolgarom ponavadi dobro igramo, vendar to še nič ne pomeni. V zadnjem času igrajo neverjetno," opozarja eden izmed zvezdnikov v srbski reprezentanci Aleksandar Atanasijević.

Kdo bi bil najprimernejši tekmec Slovenije v polfinalu? Bolgarija 59,09% +

Francija 4,69% +

Srbija 6,39% +

Ni pomembno. 29,83% +

Sistem tekmovanja v Berlinu: Reprezentance v obeh skupinah bodo igrale vsaka z vsako. Prvi dve se uvrstita v polfinale, olimpijsko vozovnico pa si zagotovi le zmagovalec berlinskega turnirja. Od štirih evropskih držav, kolikor jih lahko nastopi v Tokiu, so si mesto že zagotovile Rusija, Poljska in Italija.

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 4. dan:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Kriteriji za razvrstitev na lestvici: 1. Številko zmag

2. Točke

3. Količnik osvojenih in izgubljenih nizov

4. Količnik osvojenih in izgubljenih točk

5. Medsebojna tekma

