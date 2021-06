Kar so si sprva le želeli, je zdaj postal cilj: vsak poraz je lahko usoden

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco, ki navdušuje v Ligi narodov v Riminiju, je četrti sklop tekem. Za začetek ji bodo v torek nasproti stali olimpijski prvaki in trenutno vodilni v Ligi narodov Brazilci, v sredo se bodo pomerili z Avstralijo, v četrtek pa še z Iranom. V slovenskem taboru pravijo, da pritiska uvrstitve v polfinale ne čutijo, a se dobro zavedajo, da so se sposobni uvrstiti med najboljše štiri reprezentance in da je vsak poraz lahko usoden.

Slovenski odbojkarji so po treh sklopih Lige narodov, v kateri igrajo sploh prvič, in devetih tekmah s sedmimi zmagami na četrtem mestu. Prav najboljše štiri izbrane vrste se bodo po 15 tekmah uvrstile na zaključni turnir in se bojevale za končno zmago. Četa Alberta Giulianija je v zadnjem sklopu navdušila z zmagama nad velesilama Francijo in Rusijo, že pred tem pa na kolena, med drugimi, spravila tudi Poljake in Italijane. Z odličnimi rezultatskimi predstavami se je na lestvici FIVB prebila vse do osmega mesta.

Med torkom in četrtkom jo čaka nov trojček tekem, ki ga bo odprla s tekmo proti vodilni reprezentanci v Riminiju, Braziliji. "Zelo smo motivirani in zavedamo se, da bo vsaka zmaga v nadaljevanju zelo pomembna. Brazilci so v Italijo prišli v najmočnejši zasedbi, vselej veljajo za favorite in tudi tokrat ni nič drugače. Niso zaman na prvem mestu lestvice Lige narodov, a prepričani smo, da lahko, tako kot na primer Francoze, premagamo tudi njih. Mislim, da smo se že zelo dobro uigrali in da je šlo do zdaj vse tako, kot smo si želeli. A o preteklih tekmah praktično ne razmišljamo več, razmišljamo samo o tem, kaj vse moramo še narediti, da bomo proti Braziliji in na tekmah, ki nas še čakajo do konca, igrali enako dobro," je pred torkovim obračunom z aktualnimi olimpijskimi prvaki povedal sprejemalec Klemen Čebulj.

Pritiska ne čutijo, a se zavedajo, da je vsak poraz lahko usoden

Vodilni Brazilci so na devetih tekmah letošnje Lige narodov vknjižili osem zmag, izgubili pa so s Francozi. Sledijo jim Poljaki in Francozi, na četrtem mestu, ki še vodi v zaključni del VNL, pa je Slovenija s sedmimi zmagami in 19 točkami. Enak izkupiček imajo Srbi na petem mestu, šesti je Iran s petimi zmagam in 17 točkami. V našem taboru pritiska uvrstitve v polfinale še ne čutijo, se pa zavedajo, da je lahko vsak poraz že usoden.

"Sami smo že od začetka verjeli, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. In če do tekem proti Kanadi, Franciji in Rusiji slučajno kdo še ni računal na to, da se lahko vmešamo v boj za najvišja mesta, pa zdaj absolutno vsi vedo, da se Slovenci borimo za tako želeni »final four«." Foto: FIVB

"Po takih odmevnih zmagah so apetiti zrasli, a se moramo zavedati, da vse te tekmece v Ligi narodov lahko premagujemo le, če igramo na najvišji ravni in na vsaki tekmi damo zares vse od sebe. Zavedamo se, da je težje igrati proti na papirju lažjim nasprotnikom. Iz poraza proti Nemčiji smo se marsikaj naučili. Upamo, da bomo do konca rednega dela lige zdržali brez podobnih kiksov. Sami smo že od začetka verjeli, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. In če do tekem proti Kanadi, Franciji in Rusiji morda kdo še ni računal na to, da se lahko vmešamo v boj za najvišja mesta, pa zdaj absolutno vsi vedo, da se Slovenci bojujemo za tako želeni 'final four'. A pred nami je ogromno dela, najprej proti Brazilcem. Zavedamo se, da na tekmi nismo favoriti, zato bomo lahko igrali neobremenjeno. Želimo si nove zmage," razmišlja podajalec Gregor Ropret.

Po torkovem obračunu z Brazilijo se bodo v sredo pomerili z Avstralijo, v četrtek pa še Iranom. Foto: FIVB

"Če je bila uvrstitev v polfinale le naša želja, je to zdaj postal naš cilj"

Slovenci, ki tudi kot posamezniki sodijo v sam vrh Lige narodov, bodo danes v Riminiju opravili še zadnji trening, jutri, ob 19.30 uri, pa se bodo srečali z Brazilijo. Čebulj in Ropret poudarjata, da bo v obračunu z olimpijskimi prvaki ekipni duh znova ključnega pomena: "Če je bila prej uvrstitev v polfinale le naša želja, je to zdaj postal naš cilj. Vsi smo že utrujeni, dolgo smo že v mehurčku, a dokler smo tako uspešni in prvi vrhu lestvice, je motivacija velika. Naredili bomo vse, da v vrhu tudi ostanemo. Lepo je, da smo ob taki konkurenci tudi posamezno zelo uspešni glede na statistične podatke, a je to za nas drugotnega pomena. Tukaj smo z enim samim ciljem, zmagati čim več tekem kot ekipa. Ekipa zmaguje, ekipa je na igrišču, nikoli tekem ne odločamo posamezniki. Držati se moramo ekipnega duha in temu slediti skozi celoten turnir."

Po torkovem obračunu z Brazilijo veliko časa za regeneracijo ne bo, saj jim bo že v sredo ob 13. uri nasproti stala zadnja Avstralija, ki je pri nič točkah in še edina brez zmage. V četrtek sledi še pomemben obračun z Iranom, ki ima po devetih tekmah na računu le dve točki manj od Slovencev.

Liga narodov, četrti teden, slovenske tekme Torek, 15. junij

19.30 Brazilija – Slovenija Sreda, 16. junij

13.00 Slovenija – Avstralija Četrtek, 17. junij

16.00 Iran – Slovenija

Lestvica: 1. Brazilija 9 tekem - 24 točk

2. Poljska 9 - 21

3. Francija 9 - 21

4. Slovenija 9 - 19

5. Srbija 9 - 19

6. Iran 9 - 17

7. Rusija 9 - 17

8. Japonska 9 - 13

9. Nemčija 9 - 13

10. ZDA 9 - 12

11. Italija 9 - 11

12. Argentina 9 - 11

13. Kanada 9 - 7

14. Bolgarija 9 - 7

15. Nizozemska 9 - 4

16. Avstralija 9 - 0

Preberite še: