Urnaut k poljskim prvakom, Pajenk k trofejnemu grškemu klubu

Kapetan izbrane vrste Tine Urnaut, ki ga je v minuli sezoni situacija z novim koronavirusom za nekaj časa oddaljila od odbojkarskih igrišč, saj so na Kitajskem nekajkrat premaknili termine prvenstvenih tekem, Urnaut pa se je potem za sodelovanje dogovoril z Milanom, se seli na Poljsko. Njegov štirinajsti klub v tujini bo aktualni poljski prvak Jastrzebski Weigel.

"Gre za dobro organiziran klub z visokimi ambicijami. Tudi sam si želim vedno igrati odbojko na najvišji možni ravni in upam, da bomo imeli dobro sezono. Želim si, da bi se tudi gledalci vrnili na tribune in da bomo skupaj spisali nekaj lepih zgodb," pravi Urnaut. V poljski ligi se je 32-letni Korošec tako pridružil Klemnu Čebulju in Janu Kozamerniku, članoma ekipe Asseco Resovia, ki jo vodi slovenski selektor Alberto Giuliani.

Alen Pajenk bo oblekel dres trofejnega grškega kluba. Foto: FIVB

Alen Pajenk bo kariero nadaljeval v Grčiji pri najuspešnejšem grškem klubu, ki je osvojil trideset naslovov državnega prvaka, šestnajst pokalnih naslovov, šest naslovov v ligaškem pokalu in dve zmagi v superpokalu. "Vesel sem, da sem podpisal pogodbo z Olympiacosom, klubom z dolgo in bogato zgodovino. Prepričal me je dober projekt z visokimi ambicijami. Želim si zmagovati in upam, da bomo skupaj dosegli veliko dobrih rezultatov. Prav tako si želim, da bi se v dvorane v čim večjem številu vrnili tudi navijači. Vemo namreč, da so navijači Olympiacosa zelo strastni, in verjamem, da bi nas njihova podpora vodila tudi do novih odmevnih zmag," je ob selitvi v Grčijo povedal slovenski srednji bloker, ki se bo v grškem prvenstvu, v katerem bosta nastopala tudi Žiga Štern in Sašo Štalekar, preizkusil prvič v karieri.

Gregor Ropret se vrača v Francijo. Foto: FIVB

V Francijo se po enem letu premora, v katerem je branil barve ACH Volleyja Ljubjana, vrača Gregor Ropret. "Francosko prvenstvo že zelo dobro poznam in vem, da bo tudi tokrat zelo kvalitetno in izenačeno, tako da se veselim novega izziva. Ekipa bo skorajda nespremenjena, novinca bova le dva, poleg mene še korektor, tako da upam, da bomo uspeli ponoviti lanske predstave in se uvrstiti v končnico," poudarja podajalec, ki tako kot reprezentančni soigralci pred začetkom sezone ne bo imel časa za počitek. Slovenske odbojkarje namreč septembra čaka nastop na evropskem prvenstvu, na katerem bodo branili srebrno medaljo.

Slovenska reprezentanca ima danes in v ponedeljek tekmovanja prost dan, v torek pa jo že čaka nova tekma v ligi narodov, ko ji bo nasproti stala Brazilija.