Incident v ZDA: iranski odbojkarji deležni posebnega protokola

V naslednjih dneh se bodo najboljše moške odbojkarske reprezentance v Chicagu udarile za naslov v ligi narodov, kjer bodo bodo v prihodnji sezoni nastopili tudi slovenski odbojkarji . In še preden se je sklepni turnir šesterice začel, se je zgodil incident, ki se ne bi smel. Iranski odbojkarji so bili ob prihodu na letališče O’Hare deležni posebnega varnostnega protokola. Mednarodna odbojkarska federacija (FIVB) je ogorčena.

Sklepni turnir šesterice, ki ga bodo organizirali Američani in bo potekal med 10. in 14. julijem v Chicagu, se ni začel tako, kot so si vsi želeli. Že ob prihodu ekip na letališče se je zataknilo, a ne za vse. Medtem ko so se denimo Poljaki ob prihodu v ZDA nemudoma lahko odpravili proti hotelu, so ameriške varnostne oblasti iranske odbojkarje, sklicujoč se na varnosti protokol, za več ur zadrževale in jim zastavljale neprijetna vprašanja.

Po incidentu se je oglasil tudi prvi mož FIVB Ary Graça. "V imenu FIVB izražam veliko ogorčenje zaradi tega, kar se je zgodilo iranski reprezentanci ob prihodu v Chicago," je zapisal Graça v pismu, naslovljenem na iransko odbojkarsko zvezo.

"Bili smo šokirani, ko smo slišali, kaj je doletelo iranske odbojkarje. Tudi osebje, ki je organiziralo koordinacijo, je bilo razburjeno," je še zapisal brazilski veljak in poudaril, da FIVB že išče načine, da se kaj takega ne bi nikoli več zgodilo.

Iranski odbojkarji, ki jih vodi nekdanji trener ACH Volleyja, Igor Kolaković, so v rednem delu pokazali odlične igre in zaostali le za Brazilci. Poleg ZDA, Brazilije in Irana se bodo za lovoriko merili še Poljaki, Francozi in branilci naslova Rusi.

Omenimo, da se odnosi med ZDA in Iranom zadnje čase zaostrujejo zaradi iranskega opuščanja jedrskega programa.

