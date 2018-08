Vrhunsko: slovenski odbojkarici najboljši na Madžarskem! #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta osvojili turnir na Madžarskem. Foto: FIVB

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta zmagovalki turnirja svetovne serije na Madžarskem. Tjaši sta bili v finalu z 21:19 in 21:12 boljši od Švedinj Sare Cavretti in Sofie Wahlen. To je zanju daleč največji uspeh do zdaj.

Slovenski državni prvakinji sta v skupini C z zmago in porazom zasedli drugo mesto. Premoč sta morali priznati ravno Japonkama, ki sta bili zanesljivo boljši z 21:18 in 21:15, a sta se kljub temu uvrstili v izločilne boje.

V dodatni tekmi za četrtfinale sta po hudi bitki z 2:1 (21:14, 18:21, 15:10) v nizih premagali švicarsko navezo Huber-Greber, za uvrstitev med štiri najboljše na Madžarskem pa sta odpihnili (21:12, 21:16) Ukrajinki, sestri Irino in Inno Mahno.

Za finale sta se ponovno pomerili z Japonkama in se jima v napeti tekmi maščevali za slabo voljo v skupinskem delu ter se uvrstili v veliki finale, kar je njun največji uspeh do zdaj. Slovenki sta izgubili prvi niz (17:21), nato pa po preobratu z 21:19 in 15:10 strli japonsko zapreko.

Tjaši sta zadržali formo tudi v finalu in prvič v karieri osvojili turnir svetovne serije FIVB World Tour, ki je bil pred dnevi tudi v Ljubljani. Za njun največji uspeh do zdaj sta prejeli 1.100 ameriških dolarjev nagrade.

Fotoutrinki s turnirja na Madžarskem (foto: FIVB):

Sestri Lovšin peti, Pokeršnik in Boženk 13.

Na turnirju v Siofoku sta nastopali še dve dvojici v ženski konkurenci. Sestri Nina in Tajda Lovšin sta se prek kvalifikacij prebili na glavni turnir. V kvalifikacijski tekmi sta bili boljši ravno od rojakinj Katarine Fabjan in Klare Kregar.

Sestri Lovšin sta zasedli peto mesto. Foto: FIVB

V skupinskem delu sta po dveh zmagah zasedli celo prvo mesto in se uvrstili neposredno v četrtfinale, tam pa morali priznati premoč drugima finalistkama, Švedinjama Sari in Sofii. Zasedli sta končno peto mesto.

V moški konkurenci sta slovenske barve zastopala Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk. Po dveh porazih v skupinskem delu sta turnir zaključila na 13. mestu.

