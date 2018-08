Brez presenečenje tudi v Mariboru

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Mariboru odigrala tekmo 4. krog prvega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Drugič zapored so bile boljše Belgijke, a so Slovenke še vedno na dobri poti, da si zagotovijo mesto med najboljšimi v Evropi.

Slovenke so v prvem delu kvalifikacij opravile ogromno dela in naredile velik korak k še drugi uvrstitvi na evropsko prvenstvo v zadnjih štirih letih. Vseeno so si v slovenskem taboru želeli, da bi se bolje razpletla tudi tekma 3. kroga kvalifikacij v Antwerpnu, na kateri so Slovenke proti favoriziranim Belgijkam klonile z 0:3. Poraz brez dobljenega niza je bil predvsem posledica nepotrebnih napak v ključnih trenutkih prvega in tretjega niza.

Belgijke, ki v štirih tekmah niso izgubile niti enega niza, so bile tudi tokrat precej boljše tekmice in so do zmage prišle celo nekoliko lažje kot na prvi tekmi. Gostje so bile boljše v vseh elementih, predvsem pa so imele boljše napadalke.

Ne glede na poraz je bolj ali manj že jasno, da bodo Slovenke na evropskem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Poljska, Turčija, Madžarska in Slovaška. Januarja bosta sicer na sporedu še preostala kroga kvalifikacij, ko se bodo slovenska dekleta doma pomerila z Islandijo, nato pa odpotovala še na gostovanje v Izrael.

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Ana Marija Vovk, Anita Sobočan, Pia Blažič, Žana Zdovc Sporer, Alja Jerala (sprejemalke), Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Brina Bračko (srednje blokerke), Maja Pahor, Veronika Mikl (prosti igralki). Selektor: Alessandro Chiappini.

Reprezentance, ki so že uvrščene na EP 2019: Gostiteljice:

Turčija, Poljska, Madžarska, Slovaška Preostale:

Srbija, Nizozemska, Azerbajdžan, Italija, Rusija, Belorusija, Nemčija, Bolgarija

Kvalifikacije za EP, skupina A: