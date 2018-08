Belgijke tudi v drugo premočne za Slovenke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugi medsebojni obračun z Belgijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Tako kot na prvi tekmi v Antwerpnu so tudi v Mariboru Belgijke zmagale s 3:0, tokrat so se nizi končali na 17, 16 in 23.

Slovenske odbojkarice še nikoli niso premagale belgijske reprezentance, praznih rok so ostale še sedmič. Upanje, da se bi odličnim gostjam lahko oddolžile za sredin poraz v Antwerpnu, se je hitro razblinilo, že sredi prvega niza je bilo jasno, da jim ne bo pomagalo niti domače igrišče. Belgijke, ki v štirih tekmah niso izgubile niti enega niza, so bile tudi tokrat precej boljše tekmice in so do zmage prišle celo nekoliko lažje kot na prvi tekmi. Gostje so bile boljše v vseh elementih, predvsem pa so imele boljše napadalke.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenke, ki so imele tudi precej težav s sprejemom, so bile podobno kot na prvi tekmi na začetku nizov enakovredne, serije dobrih servisov gostij pa so bile dovolj, da so pobegnile. V prvih dveh nizih so prednost brez težav držale, v tretjem pa so jo zapravile, varovanke Alessandra Chiappinija so celo povedle z 22:21, a v napeti končnici naredile preveč napak, tako da od podaljška dvoboja ni bilo nič.

Varovank italijanskega selektorja sicer s svojo igro v Antwerpnu niso prestrašile, gostiteljice so bile prepričane, da je lahko v Mariboru povsem drugače. A že prvi niz je pokazal, da bo presenečenje težko dosegljivo. Domače so tekmo dobro začele, vodile s 6:3 in zadnjič z 9:8, a zaradi odličnih servisov so gostje prišle do šestih zaporednih točk, vodstvo z 10:9 je bilo njihovo prvo na tekmi. Po točki Eve Mori so se Slovenke približale na 12:14, nato pa je ob servisih Marlies Janssens Belgija naredila še eno serijo, prišla do vodstva z 20:12, ki ga je brez težav obdržala do konca niza.

Drugi niz je bil kopija prvega, v tretjem pa je vendarle prišlo do nekaj napetosti. Belgijke so sicer vodile z 18:12, a so se Slovenke predvsem zaradi dobrih servisov Ele Pintar vrnile v igro, povedle z 22:21, nato pa tudi še izenačile na 23:23. Na njihovo žalost je v naslednji točki žoga po napadu Ize Mlakar končala v avtu, sledila pa je še ena napaka in poraz.

Zadnja dva kroga kvalifikacij, Slovenija bo najprej gostovala v Izraelu, kjer si bo že lahko zagotovila drugo mesto, bosta na sporedu januarja.