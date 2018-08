Slovenci v Portorožu pokorili vso konkurenco

Slovenski odbojkarji na mivki, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, so se v Portorožu veselili naslovov srednjeevropskih prvakov. Uspeh naše vrste sta z drugim mestom dopolnili še Tajda in Nina Lovšin.

V Portorožu je bilo med 16. in 18. avgustom potekalo srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki, na katerem je nastopilo 28 moških in 28 ženskih dvojic iz sedmih držav, Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske, Italije, Slovenije in Hrvaške. V moški in ženski konkurenci je slovenske barve zastopalo po pet parov.

Po skupinskem delu so se morali od nadaljnjega tekmovanja posloviti Katarina Fabjan in Klara Kregar ter Uroš Erpič in Miha Bregar, ki so izgubili obe uvodni tekmi. Nika Benedik Bevc in Nika Horvat ter Manuel Grünwald in Aleksander Dulai so se prebili v izločilne boje, a so končali nastope po porazu v 1. krogu. Drugi krog je bil usoden za Jureta Petra Bedrača in Iztoka Novaka, Tadeja Boženka in Jerneja Potočnika ter za Nino Kontrec in Špelo Morgan. Se je pa med osem najboljših parov pri ženskah uspelo uvrstiti dvema slovenskima ekipama, Tajdi in Nini Lovšin ter Tjaši Kotnik in Tjaši Jančar, v boj za polfinale pa sta se podala še edina preostala Slovenca, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik.

Zmaga daje zagon

V polfinalu sta Tajda in Nina Lovšin z 2:0 izločili avstrijsko navezo Eva Freiberger/Valeria Teufl, Kotnikova in Jančarjeva sta bili z 2:1 uspešnejši od Slovakinj Lubice Siposove in Lucie Behunove. V slovenskem finalu sta se pred polnimi tribunami zmage veselili Kotnikova in Jančarjeva, ki sta bili z 21:13 in 21:11 prepričljivejši od Tajde in Nine Lovšin. Tretje mesto sta osvojili Freibergerjeva in Teuflova.

"S Tjašo sva zelo veseli te zmage. Mislim, da sva ves turnir kazali dobro igro in zasluženo zmagali. Prikazali sva zares dobro odbojko in sva zelo veseli tega uspeha. Ta zmaga nama zagotovo daje zagon in upam, da se bo ta niz zmag čim dlje nadaljeval," je bila vesela Jančarjeva.

Zmage sta se v moški konkurenci po hudem boju razveselila Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik. Foto: FIVB

Zemljak in Pokeršnik slavila po hudem boju

Edina naša predstavnika v boju za najvišja mesta, Zemljak in Pokeršnik, sta v polfinalu prišla do zmage z 2:0 nad Slovakoma Lubošem Nemcem in Patrikom Pokopcem, v velikem finalu pa sta bila po hudi borbi, z 21:23, 31:29 in 15:13, boljša od Avstrijcev Moritza Kindla in Mathiasa Seiserja. Tretje mesto je pripadlo Nemcu in Pokopcu.

