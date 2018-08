Nešportna poteza, ki ji nekateri celo ploskajo #video

Tako kot dekleta tudi moški igrajo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2019. Zanimiv pripetljaj se je zgodil na tekmi med Madžarsko in Makedonijo, ko je podajalec gostov prelisičil vse, tudi sodnika, in Makedoncem priboril pomembno točko.

Za vročo kri je v odločilnem petem nizu pri zidu 12:12 poskrbel makedonski podajalec Filip Despotovski, ki je pred močnim zabijanjem domačega asa Krisztiana Padarja potegnil za mrežo in videti je bilo tako, kot da bi po mreži udaril visokorasli Madžar. Domači so burno protestirali, a sodniki svoje odločitve niso spremenili in točko prisodili Makedoncem, ki so na koncu zmagali s 3:2 v nizih. Odločilni niz so dobili s 16:14.

Če pogledamo bolje, je, roko na srce, napako storil že Madžar sam, saj je po žogi kresnil, še preden je prišla na njegovo polovico, kar je v odbojki nedovoljeno, vseeno pa to ne opravičuje poteze Despotovskega, ki ji kljub njeni nešportnosti nekateri celo ploskajo.