Po neprepričljivem uvodu želijo pokazati drugačen obraz

Evropsko prvenstvo se za slovensko izbrano vrsto ni začelo po željah. Na uvodnem srečanju proti sogostiteljici Češki ni uspela razviti svoje igre, dobila le tretji niz in ostala praznih rok. Slovenci se nadejajo, da bodo na drugem srečanju prikazali drugačen obraz. Njihov tekmec bo ob 16. uri Črna gora, ki je na prvenstvih stare celine z 18. mestom debitirala pred dvema letoma, vloga favorita pa znova pripada četi Alberta Giulianija.

"Čehi so zasluženo zmagali. Mislim, da so bili v vseh elementih boljši od nas. Ne vidim enega elementa, ki bi bil pri nas pozitiven. To tekmo moramo čim prej pozabiti in biti z glavam čim prej pri tekmi proti Črni Gori, kar pa bo vse prej kot lahko. Upam, da se bomo hitro dobro pripravili in pripravili tudi glave, saj smo bili mogoče pod prevelikim pritiskom," je po petkovem porazu dejal libero Jani Kovačič, prikimal mu je tudi sprejemalec Klemen Čebulj: "Igra nam proti Čehom ni stekla, ne na servisu ne na sprejemu. Čehi so dobro odigrali od začetka do konca. Držali so njihov nivo, mi pa nismo prišli na našega. V soboto nas čaka nova tekma, ki jo moramo dobiti, zato moramo dvigniti glave in odigrati precej bolje."

V slovenski skupini se bodo zvečer pomerili še Belorusi in Čehi.

V ponedeljek bodo imeli Slovenci prost dan, nato pa v treh dneh odigrali tri tekme, v ponedeljek proti Belorusom, v torek proti Bolgarom, v sredo pa še proti Italiji.

Branilci evropskega zlata Srbi se bodo v večerni poslastici pomerili z gostitelji, svetovnimi prvaki Poljaki. Foto: Guliverimage

Evropski ali svetovni prvaki?

Poslastica dneva se obeta v Krakovu, kjer se bodo udarili evropski prvaki Srbi in svetovni prvaki Poljaki. Za trenutno vodilne Srbe bo to tretja zaporedna tekma v treh dneh. Še pred večernim srečanjem se bosta za prvo zmago pomerili Belgija in Češka.

V skupini C v Tampereju bodo gostiteljem najprej nasproti stali Španci, zvečer pa bo zanimivo videti, kako se bodo na presenetljiv uvodni poraz proti Turkom odzvali Rusi. Njihov tekmec bo Nizozemska.

V Talinu bo najprej obračun Slovaške in Estonije, nato še Hrvaške in Latvije.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Petek, 3. september: Skupina B (Ostrava): 16.00 Črna gora - Slovenija

19.00 Belorusija - Češka Lestvica

1. Italija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Bolgarija 1 - 1 (3)

3. Češka 1 - 1 (3)

4. Slovenija 1 - 0 (0)

5. Belorusija 1 - 0 (0)

6. Črna gora 1 - 0 (0) Skupina A (Krakov) 17.30 Belgija - Grčija

20.30 Srbija - Poljska Lestvica :

1. Srbija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Poljska 1 - 1 (3)

3. Ukrajina 2 - 1 (2)

4. Portugalska 2 - 1 (2)

5. Grčija 1 - 0 (1)

6. Belgija 2 - 0 (1) Skupina C (Tampere): 13.00 Španija - Finska

16.30 Nizozemska - Rusija Lestvica

1. Turčija 2 tekmi - 2 zmaga (6 točk)

2. Nizozemska 2 - 2 (6)

3. Finska 1 - 1 (3 )

4. Rusija 1 - 0 (0)

5. Španija 2 - 0 (0)

6. Severna Makedonija 2 - 0 (0) Skupina D (Talin): 15.00 Slovaška - Estonija

18.00 Hrvaška - Latvija Lestvica

1.Nemčija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Latvija 1 - 1 (3)

3. Francija 1 - 1 (3)

4. Estonija 1 - 0 (0)

5. Hrvaška 1 - 0 (0)

6. Slovaška 1 - 0 (0)



*o razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka - Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora - Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija