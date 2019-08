Pred slovenskimi odbojkaricami nova zahtevna naloga

Slovenske odbojkarice so se z Belgijkami merile že v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, na obeh obračunih so bile boljše varovanke Gerta van de Broeka, a so se naša dekleta nasprotnicam obakrat dobro upirala. Tokrat naša izbrana vrsta upa na še boljšo predstavo in tudi prvo zmago na evropskih prvenstvih. "Mogoče nimam ravno ugodnega razporeda, saj že jutri igramo prav proti Belgiji. Že kar nekaj let se borimo z njimi. Imajo mlado in res dobro ekipo, a bomo na tej tekmi vseeno skušale priti do zmage,« je po tekmi s Poljsko dejala Tina Grudina.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

Skupina B (Lodž):

Skupina A (Ankara):

Skupina C (Budimpešta):

Skupina D (Bratislava):

Preberite še: