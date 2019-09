Popravnega izpita ni več, vsak poraz od zdaj naprej že pomeni konec tekmovanja, zato so slovenski odbojkarji odločeni, da že nocoj prekinejo niz dveh zaporednih porazov in se uvrstijo v četrtfinale.

"Tekma bo iz psihološkega vidika vsaj tako težka kot tista proti Rusiji, vseeno pa upam, da Bolgari niso tako superiorni kot naši zadnji nasprotniki. Vemo, kaj smo delali narobe proti Rusom, zato bomo naredili vse, da te napake povsem izbrišemo iz naše igre ali pa jih vsaj zmanjšamo na minimum," pred nocojšnjo tekmo pove sprejemalec Klemen Čebulj, ki ga na tem prvenstvu še čakamo, da eksplodira. Tekma proti Bolgariji bi bila več kot primerna, da se to zgodi.

"Sokolov spada med najboljših pet korektorjev na svetu"

Ko se razigra bolgarski orjak, ga je težko zaustaviti. Foto: CEV Čeprav Bolgarija ni le Cvetan Sokolov, Čebulj meni, da je ravno on tisti, ki res izstopa. "Tri leta nazaj sem bil še njegov soigralec pri Lube. Spada med najboljših pet korektorjev na svetu, zato nam ne bo lahko. Nam, ki ga bomo blokirali v coni štiri, nikakor ne bo lahko," opiše največjo nevarnost, ki bo pretila s strani bolgarske izbrane vrste, za konec pa le še potrdi tisto, kar pričakuje vsa slovenska odbojkarska javnost.

"Na igrišču bomo pustili srce in vso energijo, ki jo premoremo, borili se bomo do zadnje točke, nato pa bomo videli, kaj bo to prineslo. Naš cilj je ne narediti več kot dve napaki zapored, če nam to uspe, če ne zapademo v kakšno črno serijo, mislim, da imamo lepe možnosti za napredovanje med osem najboljših ekip v Evropi."

Te se bodo še dvignile ob novi množični podpori v dvorani Stožice. Napoveduje se okoli deset tisoč navijačev, ki bodo zagotovo sedmi igralec slovenske izbrane vrste.

Četrtfinalni pari: Ljubljana:

Rusija/Grčija : Slovenija/Bolgarija Nantes:

Francija/Finska : Italija/Turčija Antwerpen:

Srbija/Češka : Belgija/Ukrajina Apeldoorn:

Poljska/Španija : Nizozemska/Nemčija

Evropsko prvenstvo, moški, osmina finala:

