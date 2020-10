Začenja se boj za peto mesto

Slovenke, ki so svoje obračune igrale v skupini I v Podgorici, so se za uvod srečale z aktualnimi evropskimi podprvakinjami in izgubile z 1:3, takoj naslednji dan so se pomerile z evropskimi prvakinjami Turkinjami in bile ob porazu z 2:3 blizu presenečenju. V 3. krogu prvega dela prvenstva so varovanke Sama Miklavca nad Črno goro dosegle prvo zmago, zatem pa so bile s 3:0 boljše od Bolgarije in nato še Slovaške. S tretjim mestom v skupini so si zagotovile uvrstitev v drugi del prvenstva in obračune od 5. do 8. mesta.

Slovenska izbrana vrsta se bo danes ob 11.30 v boju za 5. mesto pomerila z Romunijo, ki je igrala v skupini II in po porazih z Rusijo, Srbijo in Poljsko ter zmagi nad Belorusijo (Nemčija se prvenstva ni udeležila) osvojila četrto mesto. "Čakata nas še dve tekmi, prva bo proti Romuniji. Skozi celotno prvenstvo se nismo obremenjevali z rezultati v drugi skupini, ampak se osredotočali le sami nase. Igralke so že na prejšnjem evropskem prvenstvu pokazale, da gre za kakovostno ekipo. Dekleta bodo tako fizično kot taktično dobro pripravljena, in če bomo igrali s takim pristopom in disciplino kot doslej in če bomo znova igrali kot ekipa, se v prvi vrsti nadejam dobre igre in posledično tudi zmage," je pred sklepnimi boji v Črni gori dejal selektor Samo Miklavc.

EP do 17 let, ženske: Za mesta od 5. do 8.: Slovenija - Romunija

