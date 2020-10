Kamničanke brez možnosti za presenečenje, a še ni konec

Slovenske državne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja so do zdaj že dvakrat igrale v ligi prvakinj, obakrat so bile vanjo uvrščene neposredno, v letošnji sezoni morajo igrati kvalifikacije. Njihova zadnja ovira je poljska ekipa LKS Commercecon Lodž, proti kateri so na gostovanju naletele na previsok zid. Poljakinje so bile boljše s kar 3:0. Povratna tekma bo na sporedu v Kamniku prihodnjo sredo.