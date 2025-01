Preostali pari "play-offa" so Fenerbahče - Anderlecht, Union SG - Ajax, Paok Solun - FCSB Bukarešta, Alkmaar - Galatasaray, Midtjylland - Real Sociedad, Ferencvaros - Viktoria Plzen in Porto - Roma.

Prve tekme dodatnih bojev za osmino finala bodo 13., povratne pa 20. februarja.

RFS iz Rige z Žigo Lipuščkom je obstal v ligaškem delu.

V osmino finala so že uvrščeni Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos in Glasgow Rangers. Zmagovalca parov Twente - Bodö/Glimt in Fenerbahče - Anderlecht se bosta v osmini finala merila z Olympiakosom ali Glasgow Rangers.

Zmagovalca parov Ferencvaros - Viktoria Plzen in Porto - Roma bosta v osmini finala igrala proti Laziu ali Athleticu Bilbau, boljša iz parov Union SG - Ajax in Paok Solun - FCSB Bukarešta med 16 najboljšimi čakata Eintracht ali Lyon, zmagovalca parov Alkmaar - Galatasaray in Midtjylland - Real Sociedad pa Manchester United ali Tottenham.

Žreb osmine finala bo sicer 21. februarja, prve tekme tistega dela tekmovanja bodo 6. marca, povratne pa 13. istega meseca.

Pari "play-offa" evropske lige: Twente - Bodö/Glimt (Nino Žugelj)

Fenerbahče - Anderlecht

Union SG - Ajax

Paok Solun - FCSB Bukarešta

Alkmaar - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Porto - Roma

Preberite še: