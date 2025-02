Riera po podvigu podvigov prekipeva od ponosa. Kmalu sledi zgodovinski žreb!

V osmini finala konferenčne lige bo pisana druščina klubov. Prihajajo kar iz 15 držav, med njimi je prvič v zgodovini tudi Slovenija, edina predstavnica Evropske nogometne zveze (Uefa), ki se lahko v tem delu tekmovanja pohvali z dvema kluboma, pa je Poljska. Žreb bi lahko poskrbel, da bi se v osmini finala udarila kar med seboj. Jagiellonia, pri kateri nastopa tudi Dušan Stojinović, se namreč lahko udari z Legio ali pa belgijskim Cercle Brugge, edinim klubom, ki je v tej sezoni v Evropi v gosteh ugnal ljubljansko Olimpijo.

Se bo Chelsea v osmini finala pomerilo z Betisom ali Vitorio? Foto: Reuters

Prvi favorit tekmovanja je londonski Chelsea, ki pa bi mu lahko žreb v osmini finala namenil zelo neugodnega tekmeca. Modre bo namreč čakal Betis iz Seville – ta po prihodu Antonyja, posojenega zvezdnika Manchester Uniteda, dosega imenitne rezultate, v ligaškem delu pa je srečno premagal tudi Celje (2:1) – ali pa Vitoria Guimaraes, ki je svojo moč jeseni dokazala tudi proti slovenskim prvakom (3:1).

Riera: Zaslužili ste si

Tako je Albert Riera na Instagramu čestital varovancem. Foto: Instagram Celjani so v play-offu za osmino finala, ki je bil usoden za Olimpijo, izločili ciprski Apoel s skupnim rezultatom 4:2, kar tri zadetke pa je prispeval Litovec Armandas Kučys. Varovanci Alberta Riere so v Nikoziji zmagali z 2:0 in že tako imenitnemu zaslužku za uspehe v konferenčni ligi dodali še 800 tisoč evrov. Danes bodo izvedeli, ali se bodo pomerili proti Djurgardnu ali Luganu. Prva tekma osmine finala bo 6. marca v knežjem mestu, povratna pa teden dni pozneje na Švedskem oziroma v Švici.

Zanimivo je, da se pri Djurgardnu po novem dokazuje tudi Nino Žugelj. Slovenski reprezentant, ki se je lani udeležil tudi Eura 2024 v Nemčiji, je zapustil norveškega prvaka Bodo/Glimt in se preselil na Švedsko. Pri Luganu je v zadnjih letih igrala kopica slovenskih legionarjev (Žan Celar, Sandi Lovrić in Domen Črnigoj), trenutno pa gre švicarskemu klubu imenitno, saj vodi v domačem prvenstvu. Djurgarden še ni začel nove sezone, ta se bo na Švedskem začela šele konec marca.

Trener Celja Riera je varovancem za zgodovinski uspeh čestital tudi prek družbenih omrežij in jim sporočil, kako ponosen je nanje, zapisal pa je tudi, da se vztrajnost slej ko prej obrestuje. "Ne glede na to, kako dolgo traja, se ti vztrajnost vedno obrestuje. Moraš se le držati tistega, za kar veš, da deluje zate," je zapisal nekdanji španski reprezentant, ki poskuša zmagovati in točke osvajati z odprtim, napadalnim in nepredvidljivim nogometom, polnim priložnosti, a se mu je glede tega v letu 2025, vsaj na zelenicah 1. SNL, že vse prevečkrat zalomilo.

V Evropi je drugače, Celjani so takrat, ko je bilo najbolj potrebno, pokazali izvrstno predstavo, s katero so v gosteh zasenčili ciprskega velikana in se v velikem slogu uvrstili med najboljših 16.

Krvnik Olimpije v Firence ali na Dunaj?

Borac je v play-offu za osmino finala izločil Olimpijo s skupnim rezultatom 1:0. Foto: Filip Barbalić Borac iz Banjaluke, ki je v polnih Stožicah v četrtek zadržal nedotaknjeno mrežo (0:0), njegov vratar pa je ubranil tudi kazenski udarec, se bo v osmini finala pomeril z italijansko Fiorentino, enim izmed največjih favoritov za lovoriko, oziroma dunajskim Rapidom. Sandi Ogrinec in Gregor Bajde, ki zastopata barve prvaka BiH, nekdanji nogometaš Maribora, Krškega in Brava pa je odigral obe tekmi proti Olimpiji in tudi dosegel edini zadetek (v 91. minuti srečanja v Banjaluki), bosta tako dobila atraktivnega tekmeca.

Podobno razmišlja tudi Adam Gnezda Čerin, standardni slovenski reprezentant, še edini izmed slovenske trojice, ki je po zimskem prestopnem roku ostal v Grčiji. Tudi on se bo s Panathinaikosom nameril bodisi na Fiorentino bodisi na Rapid.